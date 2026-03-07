Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El tirador turco que sorprendió a todos en los JJOO de París responde a Bolaños sobre los comentarios acerca de su parecido
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Felix Bolaños y Yusuf Dikeç, medalla de plata de tiro olímpico
El tirador turco que sorprendió a todos en los JJOO de París, Yusuf Dikeç, medalla de plata de tiro olímpico, ha vuelto a ser protagonista después de la creciente hermandad entre turcos y españoles en redes sociales tras el "no a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque esta vez no por su estilo de tiro. 

La posición del presidente español, quien fue uno de los primeros en plantar cara a Donald Trump en la guerra de Irán, ha provocado miles de reacciones a escala internacional, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Y en un fenómeno que no solo se ha limitado a Turquía, sino que se ha extendido hasta Japón, Egipto o Reino Unido, entre otros ejemplos. 

En este sentido, algunos se han acordado del famoso tirador turco que nos sorprendió a todos durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, al que han comparado con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. 

"Los turcos van a flipar", comentaba un usuario en las redes sociales, en una publicación que llegó hasta el propio Bolaños, quien no dudó en contestar. "Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos", señaló. 

Tras la respuesta del ministro socialista, que se hizo viral rápidamente, el tirador decidió unirse al hilo, asegurando que a menos que aparezcan los dos juntos probablemente no le crean. "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo", ha bromeado el deportista, campeón en la Liga de Campeones Europea y campeón de la Liga Europea.

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

