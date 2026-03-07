El tirador turco que sorprendió a todos en los JJOO de París responde a Bolaños sobre los comentarios acerca de su parecido

El tirador turco que sorprendió a todos en los JJOO de París, Yusuf Dikeç, medalla de plata de tiro olímpico, ha vuelto a ser protagonista después de la creciente hermandad entre turcos y españoles en redes sociales tras el "no a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque esta vez no por su estilo de tiro.

La posición del presidente español, quien fue uno de los primeros en plantar cara a Donald Trump en la guerra de Irán, ha provocado miles de reacciones a escala internacional, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Y en un fenómeno que no solo se ha limitado a Turquía, sino que se ha extendido hasta Japón, Egipto o Reino Unido, entre otros ejemplos.

En este sentido, algunos se han acordado del famoso tirador turco que nos sorprendió a todos durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, al que han comparado con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Los turcos van a flipar", comentaba un usuario en las redes sociales, en una publicación que llegó hasta el propio Bolaños, quien no dudó en contestar. "Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos", señaló.

Tras la respuesta del ministro socialista, que se hizo viral rápidamente, el tirador decidió unirse al hilo, asegurando que a menos que aparezcan los dos juntos probablemente no le crean. "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo", ha bromeado el deportista, campeón en la Liga de Campeones Europea y campeón de la Liga Europea.