Mónica Cruz se refiere a su hermana Penélope de una forma que está llamando mucho la atención

Mónica Cruz ha pasado por Y ahora Sonsoles, donde ha relatado en qué momento de su vida profesional y personal se encuentra. Además, ha desvelado que en el horizonte se atisba una nueva etapa como diseñadora de moda.

Sin embargo, lo más destacado de su paso por el programa de Antena 3 han sido las palabras con las que se ha referido a su hermana, la también actriz Penélope Cruz. "Me alegro mucho más de sus cosas que de las mías propias", ha dicho sobre sus hermanos.

La pareja de actrices tienen un hermano, Eduardo, al que "le encanta vivir en Los Ángeles". Preguntada por si le ha pasado que su hermana sea Penélope ha sido tajante: "A mí no. Para mí la prioridad es la familia y espero que la gente no eduque a sus hijos en la competitividad".

"Siempre estamos ahí. La relación entre hermanos es maravillosa. Tengo mucha suerte. Me encanta trabajar con ella", ha aseverado la pequeña de las hermanas Cruz. "Esa conexión que tenemos con nuestros hermanos no la tienes con nadie más", ha asegurado.

"No me afectan las comparaciones"

"A veces alguien viene a decirme 'me gustas más tú que tu hermana' y se piensan que me voy a alegrar por eso. Me estás hablando de mi hermana. Espero que no tengan varios hijos porque eso es feo"

Sobre las comparaciones con Penélope, Mónica incide en que no le afecta. "Si pensaran realmente lo que están diciendo se callarían. He aprendido a convivir con ello, y depende de cómo me pille, porque si algún día me dicen algo así se lo digo con toda la educación del mundo", ha afirmado la actriz.

Mónica Cruz también se ha referido a sus padres, señalando que ambos les han apoyado "desde bien pequeñitos a que cada uno pudiera preparase para lo que quería y con lo que soñaba". Sobre su familia, ha sentenciado que es muy importante en su vida.