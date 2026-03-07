Mónica Cruz se refiere a su hermana Penélope de una forma que está llamando mucho la atención

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 24: (L-R) Penelope Cruz and Monica Cruz attend 'La reina de Espana' (The Queen of Spain) Madrid premiere at Callao City Lights cinema on November 24, 2016 in Madrid, Spain. (Photo by Fotonoticias/WireImage)
Penélope y Mónica Cruz, en una imagen de archivo.Fotonoticias

Mónica Cruz ha pasado por Y ahora Sonsoles, donde ha relatado en qué momento de su vida profesional y personal se encuentra. Además, ha desvelado que en el horizonte se atisba una nueva etapa como diseñadora de moda

Sin embargo, lo más destacado de su paso por el programa de Antena 3 han sido las palabras con las que se ha referido a su hermana, la también actriz Penélope Cruz. "Me alegro mucho más de sus cosas que de las mías propias", ha dicho sobre sus hermanos.

La pareja de actrices tienen un hermano, Eduardo, al que "le encanta vivir en Los Ángeles". Preguntada por si le ha pasado que su hermana sea Penélope ha sido tajante: "A mí no. Para mí la prioridad es la familia y espero que la gente no eduque a sus hijos en la competitividad".

"Siempre estamos ahí. La relación entre hermanos es maravillosa. Tengo mucha suerte. Me encanta trabajar con ella", ha aseverado la pequeña de las hermanas Cruz. "Esa conexión que tenemos con nuestros hermanos no la tienes con nadie más", ha asegurado.

"No me afectan las comparaciones"

"A veces alguien viene a decirme 'me gustas más tú que tu hermana' y se piensan que me voy a alegrar por eso. Me estás hablando de mi hermana. Espero que no tengan varios hijos porque eso es feo"

Sobre las comparaciones con Penélope, Mónica incide en que no le afecta. "Si pensaran realmente lo que están diciendo se callarían. He aprendido a convivir con ello, y depende de cómo me pille, porque si algún día me dicen algo así se lo digo con toda la educación del mundo", ha afirmado la actriz. 

Mónica Cruz también se ha referido a sus padres, señalando que ambos les han apoyado "desde bien pequeñitos a que cada uno pudiera preparase para lo que quería y con lo que soñaba". Sobre su familia, ha sentenciado que es muy importante en su vida. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

