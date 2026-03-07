Irán amenaza con nuevos ataques tras el aviso de Trump: "Si busca la escalada, es lo que tendrá"

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue aumentando. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió este sábado a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump con un mensaje contundente publicado en sus redes sociales: Teherán continuará los ataques si Washington decide intensificar el conflicto.

"Si Trump busca la escalada, es lo que tendrá", escribió Araghchi en un extenso mensaje en el que defendió la posición iraní y anticipó nuevas acciones militares.

La advertencia llega en medio de una nueva oleada de ataques en la región del Golfo. Emiratos Árabes Unidos y Qatar denunciaron este sábado nuevos bombardeos procedentes de Irán, lo que ha obligado a activar sistemas de defensa aérea y a emitir alertas de seguridad a la población.

Irán apunta a bases militares de EEUU

La postura del Gobierno iraní se vio reforzada por un comunicado del cuartel general que coordina al ejército regular iraní y a la Guardia Revolucionaria, que contradijo directamente al presidente del país, Masud Pezeshkián.

Horas antes, Pezeshkián había afirmado que Irán no atacaría a países vecinos. Sin embargo, el mando militar desmintió esa posición y aseguró que las operaciones ofensivas continuarán.

Según la nota difundida por la coordinación militar iraní, todas las bases militares estadounidenses en la región pasarán a ser el “objetivo principal” de los ataques.

El comunicado añade que estas acciones forman parte de la continuación de las ofensivas iniciadas en los últimos días en el marco del conflicto regional.