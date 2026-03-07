Un profesor español en Irlanda, sobre una de las faltas de respeto más grandes de los padres: "Te llamo para decirte que tu hijo está enfermo y tú no me crees"

El profesor Alejandro Mesa señala una de las faltas de respeto más grande que tienen los padres.

El conocido profesor y creador de contenido Alejandro Mesa, conocido en redes sociales como @buenosdiasporcierto, está trabajando actualmente en una escuela de Irlanda en la que hay niños de entre uno y cinco años. En uno de esos vídeos que acostumbra a publicar, ha hablado sobre lo que considera "una de las faltas de respeto más grandes" que ha tenido como profesor.

La causa no son los propios alumnos, que apenas tienen un par de años, sino de los propios padres: "Y es que yo te llame para decirte que tu hijo está enfermo y que tú no me creas e incluso te enfades conmigo".

Lleva más de un año en Irlanda y si se ha quejado ha sido porque lo ha vivido en primera persona, pues muchos de los problemas que tienen con las familias es especialmente cuando les avisan que sus hijos están enfermos.

"Hemos tenido varios episodios de padres que primero se enfadan con nosotros y que nos dicen que no se lo creen, que van a llegar a allí a la escuela y les tenemos que demostrar que su hijo está enfermo", ha relatado.

Solo un termómetro les sirvió para creer

La semana anterior al vídeo una de las compañeras de Alejandro salió a la entrada de la escuela con uno de los bebés de un año y la madre le pidió que fuera a buscar el termómetro para demostrar que tenía fiebre: "No para decir que está preocupada y que le diga cuánta fiebre tiene".

"Cuando mi compañera le puso el termómetro, ya le demostró que tenía unos 38,7 de fiebre y la madre aun así se molestó. ¿En qué cabeza cabe que un maestro va a inventarse que un niño está enfermo para que se lo lleven a casa?", ha defendido.

Como es "de lógica", si los profesores avisan a los padres es por el propio niño, por si a lo mejor "necesita asistencia médica o simplemente descansar en casa uno o dos días" y para proteger a los demás niños "de contagiarse".

¿Por qué se enfadan?

Alejandro quiere creer que esos enfados no vienen porque piensen que el profesor mintiendo, sino por la circunstancia de estar en el trabajo y tener que decirle al jefe de turno que se ha de ir porque su hijo está enfermo y tener problemas por ello.

"Sé que es muy difícil de entender, pero por favor, no carguéis las cosas con los profesores, con los maestros, y en general con nadie", ha rematado.