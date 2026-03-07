Victoria Combalía, historiadora y crítica de arte: "Hoy simplemente diríamos que Picasso era un maltratador psicológico"

Picasso en su automóvil con su esposa Jacqueline, en Vallauris, Francia, el 24 de enero de 1969.

Pablo Picasso sigue generando debate décadas después de su muerte, pero más que por su obra, por su vida personal. Su obra lo sitúa entre los artistas más influyentes del siglo XX, pero su vida personal —especialmente su relación con las mujeres— continúa siendo objeto de análisis y controversia. La historiadora y crítica de arte Victoria Combalía, una de las especialistas en el pintor malagueño, ha abordado este tema en una entrevista reciente en el programa El Faro de la Cadena SER.

Combalía sostiene que, vista con la perspectiva actual, la actitud del artista hacia muchas de sus parejas sería considerada hoy problemática. "Creo que hoy en día simplemente diríamos que era un maltratador psicológico", afirma la experta, que lleva décadas investigando la vida y obra de Picasso.

El pintor mantuvo numerosas relaciones sentimentales a lo largo de su vida. Entre las más conocidas figuran Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque, aunque la lista de mujeres vinculadas al artista es mucho más extensa.

Un artista rodeado de mujeres



Según explica Combalía, el carácter seductor de Picasso y su enorme fama hicieron que siempre estuviera rodeado de admiradoras. De hecho, asegura que el número de mujeres relacionadas con el artista es difícil de calcular.

"Era tan mujeriego que tuvo muchísimas mujeres. Parece que ya se enamoraba de su prima y de las niñitas de Málaga. Hasta el final de su vida tuvo muchísimas", explica la historiadora.

La investigadora cuenta incluso una anécdota relacionada con el Museo Picasso de París. Allí, según le explicaron, llegaban cartas de mujeres que se ofrecían directamente al artista. Picasso, además, utilizaba su trabajo como excusa para iniciar relaciones. "Con la excusa de pintar desnudos o de hacer de modelo, él se las ligaba", señala Combalía.

En este contexto, resulta prácticamente imposible establecer una cifra exacta de parejas o amantes.

Las parejas que marcaron la vida y el arte de Picasso



Más allá del número de relaciones, varias mujeres tuvieron un papel clave tanto en la vida personal como en la evolución artística del pintor.

Una de las más importantes fue Fernande Olivier, con quien convivió durante los primeros años de su carrera en París. Según Combalía, los cambios sentimentales del artista coincidían a menudo con transformaciones en su estilo pictórico. "Con Fernande pasa de la época azul a la época rosa", explica la historiadora.

Otras relaciones influyentes fueron las que mantuvo con Dora Maar, fotógrafa y artista vinculada al surrealismo, o con Marie-Thérèse Walter, que se convirtió en una de sus grandes musas durante la década de 1930.

Tragedias tras la muerte del pintor



La vida sentimental de Picasso también dejó episodios dramáticos. Varias de sus parejas atravesaron graves crisis personales después de su relación con el artista o tras su muerte en 1973.

Según recuerda Combalía, Marie-Thérèse Walter se suicidó cuatro años después del fallecimiento de Picasso, profundamente afectada por su pérdida. También Jacqueline Roque, última esposa del pintor, murió tras dispararse con un arma de fuego años después.

Otra de sus parejas más conocidas, Dora Maar, mantuvo una postura muy distinta. La fotógrafa, muy crítica con Picasso tras la ruptura, llegó a afirmar que no iba a darle el gusto de suicidarse, una frase que ha quedado como símbolo de su resistencia personal frente a la figura del pintor.

Un debate que sigue abierto



La relación de Picasso con las mujeres forma parte de un debate más amplio que atraviesa hoy el mundo del arte: cómo valorar la obra de grandes creadores a la luz de su comportamiento personal.

Las investigaciones de especialistas como Victoria Combalía han contribuido a revisar esta dimensión de la biografía del pintor. Y aunque su legado artístico continúa siendo indiscutible, la visión contemporánea sobre su vida privada plantea nuevas preguntas sobre el mito de uno de los grandes genios del arte moderno.