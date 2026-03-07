Una americana en Valencia describe algo que a ella la dejó sin palabras: "Aunque aquí se trabaja muy duro, la gente es mucho menos individualista que en Estados Unidos"

Mudarse a otro país siempre implica descubrir nuevas costumbres, horarios y formas de entender la vida. Eso es lo que le ha ocurrido a Rinna, una joven estadounidense que reside en Valencia y que, a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @riannaayoub, ha compartido aquello que más le ha sorprendido de su experiencia en España.

“España es un país rico en costumbres y tradiciones que pueden ser muy reveladoras para los estadounidenses”, explica en su publicación. Sin embargo, más allá de la gastronomía o las fiestas populares, lo que realmente la dejó sin palabras fue algo más profundo.

Se trata de la forma en que las personas en España se relacionan entre sí. “Aunque aquí se trabaja muy duro, la gente es mucho menos individualista que en Estados Unidos”, afirma. Algo tan cotidiano como salir a tomar algo después del trabajo sorprendió gratamente a Rianna.

Una sociedad mucho más social

La joven reconoce que en Estados Unidos la cultura del esfuerzo suele ir acompañada de una fuerte mentalidad individualista, donde el éxito personal y la autosuficiencia son valores predominantes. En cambio, en España ha percibido un enfoque más comunitario.

Según cuenta, le sorprendió ver cómo amigos, vecinos y compañeros de trabajo priorizan pasar tiempo juntos, incluso en días laborables. “Aquí la gente queda después del trabajo, cena tarde, pasea… y lo hace en grupo”, señala.

Para ella, esta diferencia no significa que en España se trabaje menos. Al contrario, destaca que el esfuerzo es real, pero que existe una mayor separación entre la vida profesional y el tiempo personal, que se dedica con frecuencia a la familia y a los amigos.

La vida nocturna en España

Uno de los aspectos que más le impactó fue la relación de los españoles con la noche. En su país de origen, explica, muchas personas regresan a casa al anochecer y las calles se vacían rápidamente. En España, sin embargo, caminar de noche es algo habitual y va acompañado de una intensa vida social.

En ciudades como Valencia, relata, es común ver familias con niños pequeños paseando a las diez u once de la noche, terrazas llenas y plazas con grupos conversando animadamente. “Al principio me resultaba extraño”, admite, ya que no estaba acostumbrada a esa dinámica.

Esa diferencia cultural puede generar cierta incomodidad inicial en quienes llegan desde entornos más estructurados o con horarios más tempranos. Pero con el tiempo, asegura, ha aprendido a disfrutarlo.

Más comunidad y menos aislamiento

Lo que más valora de su experiencia es la sensación de comunidad. La estadounidense explica que en España percibe un mayor contacto humano en el día a día: conversaciones espontáneas, encuentros improvisados y una mayor cercanía entre las personas.

En su opinión, este estilo de vida reduce la sensación de aislamiento que a veces puede darse en grandes ciudades estadounidenses, donde cada persona sigue su propio ritmo y agenda. El equilibrio que se tiene entre trabajo y vida social y la menor tendencia al individualismo son dos de los aspectos que más sorprenden —y atraen— de España.

Para la joven americana vivir en otro país no solo implica adaptarse a nuevos horarios o costumbres, sino también replantearse valores profundamente arraigados. Para ella, descubrir una sociedad menos individualista ha sido una lección inesperada. “Me dejó sin palabras”, resume.