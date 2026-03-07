Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
11 mejores ciudades europeas para evitar la lluvia en marzo
11 mejores ciudades europeas para evitar la lluvia en marzo

Conoce el escalafón de los destinos europeos, con los mejores climas, para evitar las borrascas que azotan el norte de nuestro continente. 

London street on rainy night
Lluvia en las calles londinenses.Paul Mansfield

A lo largo del 2026 no ha parado de llover en el Reino Unido. Todos los días del año se han registrado precipitaciones, al menos en algún lugar del país; así lo informa el medio local, Daily Mail, por medio de uno de sus más recientes artículos. 

Las condiciones climatológicas afectan el estado de ánimo de las personas. Varios portales especializados apuntan que existe una correlación estrecha entre el grado de exposición solar y la producción en el cuerpo humano de serotonina, comúnmente conocida como la hormona de la felicidad. 

"Cuando los niveles de luz diurna disminuyen durante períodos prolongados, las personas pueden sentirse más cansadas, desmotivadas e irritables", apunta el medio de comunicación británico. 

Es por ello que los locales buscan destinos cercanos, en los cuales puedan cambiar de ambiente y dejar atrás por unos días el frío y el tono gris que se ha vuelto una constante en el cielo británico. 

Dos ciudades españolas están en el top 3

Atenas es la ciudad con el tiempo más seco y soleado entre los meses de febrero y marzo. Barcelona y Madrid ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.  "Esto se debe a una combinación de temperaturas suaves, más horas de luz y menos días húmedos durante febrero y marzo", indica el Daily Mail.

El ranking elaborado por la empresa de viajes y turismo Holidays ha clasificado en puestos más altos a los destinos donde los viajeros tienen más probabilidades de disfrutar de varios días secos consecutivos, en lugar de solo sol ocasional entre lluvias.

'El final del invierno y el comienzo de la primavera en el sur de Europa a menudo se ven influenciados por sistemas de alta presión más estables, que traerán cielos más despejados y menores cantidades de precipitaciones en comparación con las partes del norte del continente", expresa Shubhang Gupta, el director de la compañía. 

Las ciudades europeas más secas de marzo

Conoce a continuación el escalafón completo de las ciudades con menos precipitaciones durante el tercer mes del año, de acuerdo a la corporación turística mencionada anteriormente.:

  1. Atenas
  2. Barcelona
  3. Madrid
  4. Niza
  5. La Valeta
  6. Lisboa
  7. Roma
  8. Milán
  9. Ámsterdam
  10. Budapest
  11. Praga
  12. París
  13. Viena
  14. Copenhague
  15. Berlín
  16. Estambul
  17. Dublín
