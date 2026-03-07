Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un barco de 128 metros que no quema ni una gota de combustible: China prueba el mayor portacontenedores eléctrico del mundo, con 19.000 kWh de batería y navegación sin tripulación
Un barco de 128 metros que no quema ni una gota de combustible: China prueba el mayor portacontenedores eléctrico del mundo, con 19.000 kWh de batería y navegación sin tripulación

El nuevo buque chino tiene una capacidad para transportar unos 740 contenedores y forma parte de una estrategia más amplia de China para electrificar parte de su flota marítima.

Félix Esteban
Félix Esteban
El Níng Yuan Diàn Kün, un portacontenedores de 10.000 toneladas totalmente eléctrico.Imagen de YouTube canal Adrián Díaz

China no deja de sorprender en todos los órdenes. Si antes tenía fama de contaminante, ahora es el líder en energías renovables y hasta a los barcos les llega la "ofensiva" eléctrica. El gigante asiático ha comenzado las pruebas en el mar del mayor portacontenedores totalmente eléctrico del mundo, un buque de 128 metros de eslora diseñado para operar sin combustible fósil. 

El proyecto marca un nuevo paso en la electrificación del transporte marítimo, uno de los sectores que más emisiones genera a nivel global, y de él se ha hecho eco el experto en China, Adrián Díaz y su canal, que lleva años viviendo y haciendo negocios allí. 

El barco, conocido como Níng Diàn Kün, ha sido construido por el astillero Yangzijiang Shipbuilding para la naviera Ningbo Ocean Shipping y está diseñado para operar en rutas comerciales reales, no como un simple prototipo experimental. Su característica principal es un sistema de baterías de gran capacidad que permite navegar sin quemar una sola gota de combustible.

Según los datos técnicos del proyecto, el buque incorpora 10 módulos de baterías contenedorizadas con una capacidad total cercana a los 19.000 kWh, integrados en contenedores estándar que pueden intercambiarse rápidamente en puerto.

Un portacontenedores eléctrico de 128 metros

El nuevo buque chino tiene una eslora aproximada de 128 metros y una capacidad para transportar unos 740 contenedores. Está pensado principalmente para rutas costeras y servicios de corta distancia, un segmento del transporte marítimo donde la electrificación es más viable.

Su sistema de propulsión se basa en dos motores eléctricos de imán permanente de 875 kW cada uno, capaces de impulsar el barco hasta unos 11,5 nudos de velocidad máxima (algo más de 21 km/h).

La recarga se realiza en puerto mediante conexión a la red eléctrica, aunque el diseño del barco contempla también el intercambio rápido de módulos de baterías, lo que permite reducir los tiempos de parada durante las operaciones logísticas.

El buque integra además sistemas digitales avanzados de monitorización y control, pensados para optimizar el rendimiento energético en rutas repetitivas y facilitar su futura operación automatizada.

Un paso hacia el transporte marítimo sin emisiones

El transporte marítimo mueve alrededor del 90% del comercio mundial, según la Organización Marítima Internacional (OMI), pero también representa cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂.

La electrificación de los buques se perfila como una de las vías para reducir esa huella climática, especialmente en transporte costero, fluvial y portuario, donde las distancias son más cortas y la infraestructura de recarga puede desarrollarse con mayor facilidad.

Los buques eléctricos ofrecen varias ventajas:

  • Reducción de emisiones contaminantes.
  • Menor ruido y vibraciones.
  • Costes de mantenimiento más bajos.
  • Mayor eficiencia energética en rutas cortas.

Sin embargo, la tecnología todavía enfrenta limitaciones. La densidad energética de las baterías sigue siendo inferior a la del diésel marítimo, lo que dificulta su uso en grandes travesías oceánicas.

China acelera la electrificación del transporte marítimo

El desarrollo del Níng Dìan Kün forma parte de una estrategia más amplia de China para electrificar parte de su flota marítima. El país ya está probando ferries eléctricos, buques fluviales y portacontenedores de batería para transporte de cabotaje.

Uno de los proyectos más citados es el Greenwater 01, desarrollado por la naviera Cosco, que incorpora una capacidad energética superior a los 50 MWh y un sistema modular ampliable.

La apuesta se apoya además en una cadena industrial muy consolidada. China concentra la mayor producción mundial de baterías, controla buena parte de la fabricación naval global y gestiona algunos de los mayores puertos del planeta.

La combinación de astilleros, infraestructura portuaria y tecnología energética permite al país experimentar con nuevos modelos logísticos como el intercambio rápido de baterías o la recarga de alta potencia en puertos.

El primer paso de una transición marítima

Por ahora, los expertos coinciden en que los portacontenedores eléctricos no sustituirán a los grandes buques oceánicos en el corto plazo. Pero sí pueden transformar el transporte marítimo en rutas regionales.

De la misma forma que el vapor acabó sustituyendo a la vela de forma gradual en los siglos XIX y XX, la electrificación podría empezar por trayectos cortos y servicios portuarios, donde la eficiencia económica es más favorable.

Las pruebas del nuevo buque chino representan, en ese sentido, uno de los experimentos más ambiciosos hasta ahora para electrificar el transporte marítimo comercial.

