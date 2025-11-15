Construyen un cobertizo de jardín, pavimentan los caminos, llaman a la puerta y es el vecino con ganas de demoler

Conflicto vecinal en Alemania. Los hechos se han producido en una vivienda adosadas. Uno de los dos propietarios que reside en el edificio construyó una cabaña en el jardín, e hizo alguna que otra reforma. No obstante, estas obras están dentro del estatuto de limitaciones, por lo que han recibido una demanda de los vecinos afectados, que quieren devolver el espacio a su condición original.

Tal y como reza el medio alemán Agrarheute, los dos propietarios forman una asociación de propietarios de condominios, que se creó dividiendo un edificio común en dos unidades (casa adosada). En los años 2001 a 2004, el propietario demandado construyó una casa de jardín y una extensión en su área de uso especial en este mismo área: rediseñó la terraza, que se le asignó como una propiedad separada, hormigonando el piso, colocando un nuevo revestimiento de piso e instalando una barandilla.

En la demanda, los propietarios afectados quieren que se ordene a sus vecinos que toleren el hecho de que los propios demandantes demuelan el cobertizo del jardín, así como la extensión de la terraza para restaurar la condición original. Además, los demandados deben tolerar que estos retiren también objetos específicos en un área de propiedad común.

En los juzgados, un tribunal local confirmó esta acción en su totalidad. Sin embargo, el Tribunal Regional cambió entonces la sentencia y desestimó la acción. De este modo, en opinión del tribunal de apelación, la comunidad no tiene derecho a tolerar la eliminación de la perturbación. La demanda de remoción, que los demandantes podían hacer valer, había sido rechazada por una sentencia definitiva. Los propietarios de los apartamentos tendrían que tomar una decisión sobre el problema sin contar con el beneplácito de un juez.