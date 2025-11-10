Desaparece una joya legendaria y reaparece 100 años después con giro imprevisto: nunca fue robada

Durante más de cien años, el destino del Diamante Florentino, una piedra amarilla de 137 quilates que perteneció a los Habsburgo, fue un misterio que alimentó toda clase de teorías. Algunos lo daban por robado tras la caída del Imperio austrohúngaro; otros creían que había sido troceado y vendido en el mercado negro. La realidad, sin embargo, acaba de salir a la luz: la joya nunca desapareció, solo estuvo guardada —y olvidada— en una bóveda bancaria de Canadá.

El hallazgo fue revelado por descendientes de la familia imperial al New York Times, que confirmaron que el diamante había permanecido oculto en una maleta de cartón dentro de una caja fuerte en Quebec. Allí lo depositó la emperatriz Zita de Borbón-Parma, esposa de Carlos I, cuando la familia se exilió a Canadá a mediados de la Segunda Guerra Mundial. En el interior, además del Florentino, se conservaban otras joyas históricas cuidadosamente envueltas en papel amarillento.

El Florentino fue una de las piedras más célebres de Europa. Pasó por las manos de los Médici y de la Santa Sede antes de integrarse en las colecciones de los Habsburgo, y se perdió oficialmente en 1919, tras la huida del emperador Carlos I a Suiza. Desde entonces, su rastro se confundió entre rumores, robos legendarios y especulaciones.

Karl von Habsburg-Lothringen, nieto del último emperador, explicó que la ubicación del diamante se mantuvo en secreto por decisión familiar desde la muerte de su abuelo en 1922. “Cuanto menos se sepa, mejor”, admitió. La discreción, al parecer, fue la clave de su conservación: durante más de un siglo, nadie sospechó que el tesoro descansaba intacto al otro lado del Atlántico.

Para confirmar su autenticidad, el joyero Christoph Köchert, descendiente de los orfebres que trabajaron para la corte imperial, examinó la piedra y certificó que su talla coincide con las descripciones históricas. “No hay duda de que es el verdadero Diamante Florentino”, afirmó.

El descubrimiento ha sido calificado de “hazaña extraordinaria” por historiadores como Richard Bassett, especialista en la dinastía Habsburgo, quien destacó que pocas joyas han sobrevivido tanto tiempo sin ser redescubiertas ni revendidas.

Ahora, la familia planea exhibir el diamante en un museo canadiense, como gesto de agradecimiento al país que acogió a los Habsburgo en su exilio. Pero dejan claro un punto: el Florentino no saldrá a subasta ni se pondrá precio a su valor. Después de un siglo de silencio, su historia vale más que cualquier tasación.