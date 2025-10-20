Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estas son las ocho joyas "de valor inestimable" robadas del Louvre
Estas son las ocho joyas "de valor inestimable" robadas del Louvre

Los ladrones se llevaron estos valiosos objetos en apenas 7 minutos.

Ana Beatriz Micó Catalán
Tiara de la emperatriz Eugenia robada del Museo del Louvre, en París.
Tiara de la emperatriz EugeniaEsta pieza, perteneciente a la Emperatriz Eugenia de Montijo, está adornada con 212 perlas, entre ellas 17 con forma de pera situadas en la parte superior, 1.998 diamantes y 992 rosas decorativas.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Broche de la emperatriz Eugenia robado del Museo del Louvre, en París.
  Broche de la emperatriz EugeniaEste broche de corpiño, también de la Emperatriz Eugenia, con 2.438 diamantes y 196 rosas, fue originalmente el centro de un cinturón compuesto por más de 4.000 piedras pertenecientes a los Diamantes de la Corona.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Un collar de esmeraldas y unos pendientes de la misma gema de la reina María Luisa robados del Museo del Louvre, en París.
  Collar y pendientes de esmeraldas de la reina María LuisaEn en 1810, con motivo de su matrimonio, Napoleón obsequió a la reina María Luisa de Austria con este conjunto de pendientes y collar compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, que en 2004 pasó al Louvre. Ambas piezas han sido robadas.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Juego formado por una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto sustraidos del Museo del Louvre, en París.
  Juego de joyas de las reinas María Amelia y HortensiaLos ladrones robaron tres piezas pertenecientes al conjunto de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia: una tiara, un collar y unos pendientes. En total, desaparecieron 24 zafiros de color azul, incluidos 10 de tamaño diminuto, junto con 1.083 diamantes.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Un broche relicario robado del Museo del Louvre, en París.
  Broche relicarioUna composición en forma de roseta con siete diamantes que enmarcan una piedra central. En total, la pieza incluye 92 diamantes de variados tamaños. El orfebre que lo diseñó tomó como referencia un modelo de plomo del siglo XVIII.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870), que los ladrones perdieron en su huida y resultó dañada durante el robo cometido en el Museo del Louvre, en París.
Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo: no fue robada, pero resultó dañadaDurante el robo, los ladrones perdieron esta corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa española del emperador Napoleón III (1852-1870). Tiene ocho arcos de oro cincelado y palmetas de diamantes con esmeraldas. Culmina en un globo y cruz de brillantes. Se compone de 1.354 diamantes, 1.136 diamantes rosas y 56 esmeraldas.EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre
