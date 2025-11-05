Descubren un mensaje en una botella de 30 años con una petición conmovedora y activan una búsqueda por todo lo alto para dar con su dueña

Lo que comenzó como un ejercicio rutinario de búsqueda policial acabó convirtiéndose en una emotiva historia sobre el paso del tiempo y la persistencia de los recuerdos. Según informó el medio sueco Aftonbladet, una perra policía llamada Cali encontró una botella con un mensaje en su interior, lanzada al mar hace casi tres décadas.

El hallazgo se produjo la semana pasada en Gränsö, una pequeña localidad costera situada a las afueras de Västervik, al sureste de Suecia. Durante un ejercicio de rastreo, la perra se desvió del recorrido habitual al detectar algo extraño entre los arbustos. “Cuando fuimos allí y él estaba registrando, vio esta botella sin etiqueta. La examiné con más detenimiento y entonces vi que dentro había un trozo de papel enrollado”, relató el inspector de policía y guía canino Joakim Bodin.

Una carta de 1995

Dentro de la botella, cuidadosamente protegida, había una carta escrita el 8 de agosto de 1995. En ella, una niña llamada Johanna, de 12 años, se presentaba con un dibujo y una breve descripción: "Mi aspecto es más o menos así", escribió debajo del retrato hecho a mano. La joven explicaba que buscaba un amigo o amiga por correspondencia y había incluido su dirección y número de teléfono. Sin embargo, esa parte del papel se había deteriorado con el tiempo.

“En la parte inferior de la esquina había escrito su dirección y número de teléfono, pero se había roto”, explicó Bodin. Sin esos datos, la policía no pudo contactar de inmediato con la autora de la carta, así que decidió publicar un mensaje en la página de Facebook de la Policía de Kalmar para pedir ayuda a la ciudadanía.

La búsqueda de Johanna

El post se compartió cientos de veces en redes sociales. Y finalmente, Johanna vio la publicación. Se puso en contacto con la policía para confirmar que, efectivamente, ella era la autora del mensaje.

“Me contó que ella y una amiga la habían tirado en Rindö, a las afueras de Vaxholm. Había otros niños al otro lado a los que saludaban y pensaron que podrían empezar a intercambiar cartas. Probablemente no tenía ni idea de que acabaría en Västervik”, relató el inspector Bodin entre risas.

El viaje de la botella, de unos 250 kilómetros a través del mar Báltico, resulta asombroso incluso para los investigadores. Tras casi treinta años flotando a la deriva, el mensaje finalmente llegó a destino: la unidad canina del condado de Kalmar.

Un final feliz

“Ella estaba muy contenta. Y para nosotros aquí, especialmente para mí, es agradable que esta historia tenga un final”, declaró el policía. La carta será devuelta a Johanna, que ahora ronda los 40 años.

Una botella lanzada al mar por una niña curiosa ha cerrado su viaje con una historia que demuestra que, a veces, el tiempo y el azar conspiran para devolvernos los recuerdos más inesperados.