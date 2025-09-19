Descubren un yacimiento petrolífero en Europa y se habla de "punto de inflexión" con 1.000 barriles diarios para su país

Hungría podría experimentar un "punto de inflexión" en su industria energética con el nuevo hallazgo de la petrolera MOL y su socio O&GD: un yacimiento petrolífero en las cercanías de Galgahévíz, una localidad situada al norte del país. El descubrimiento, que se encuentra a una profundidad aproximada de 2.400 metros, representa un avance significativo en la exploración de hidrocarburos a nivel nacional, así como en la seguridad energética del país, al reducir la dependencia de las importaciones de petróleo.

El pozo Galgahévíz-4, perforado por las dos empresas en tan solo 37 días, tiene una capacidad de producción estimada en unos 1.000 barriles de crudo diarios, señala MOL en un comunicado, lo que se traducirá en un aporte considerable a la producción de petróleo en el país. El crudo extraído será procesado en la refinería del Danubio en Százhalombatta, un centro clave en la infraestructura energética de Hungría.

La distribución del volumen extraído será compartida entre O&GD y MOL en una proporción de 51%- 49%, una colaboración que refleja el compromiso de ambas compañías con la explotación y optimización de recursos energéticos nacionales. Este descubrimiento, aunque modesto en comparación con otros grandes hallazgos a nivel global, representa alrededor del 0,5% de la producción total de hidrocarburos de MOL.

Seguridad y autonomía energéticas

El descubrimiento de Galgahévíz-4 coincide con el 60º aniversario del yacimiento de Algyő, donde comenzó la producción de petróleo y gas natural en 1965. Este yacimiento sigue siendo fundamental para el suministro energético de Hungría, a pesar de que sus reservas conocidas se están agotando gradualmente. Actualmente, cubre alrededor del 10% de la demanda de gas natural y el 5% de la demanda de petróleo crudo de Hungría.

Así, György Bacsa, director general de MOL Hungría, destaca la importancia del pozo Galgahévíz-4, que representa aproximadamente el 4% de la producción nacional de crudo de la compañía, para la seguridad energética de Hungría, subrayando que "la producción nacional reduce la dependencia de las importaciones".

"La incertidumbre en torno a las rutas de suministro también confirma que cuantos más oleoductos haya en la región, mayor será la certeza de que siempre habrá suficiente energía. Sin embargo, la mejor fuente siempre es nacional, por lo que MOL prioriza la exploración de hidrocarburos en Hungría", comenta Bacsa.

Este nuevo descubrimiento, aunque modesto en volumen, tiene un impacto estratégico considerable. En un contexto global de creciente incertidumbre sobre las rutas de suministro, especialmente con las sanciones impuestas a Rusia, y el precio de los combustibles, un aumento en la producción interna refuerza la autonomía energética del país y mejora su resiliencia frente a fluctuaciones en el mercado global del petróleo.