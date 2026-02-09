Desirée, hostelera, ha cobrado 960 euros: "Se me quedan libres 100 euros al mes, ¿tú te crees que voy a poder ahorrar?"

La difícil situación del mercado laboral para los jóvenes deja historias como la de Desirée. Esta "veinteañera", habitual de las redes sociales, ha compartido en su perfil de TikTok su particular 'aventura' como trabajadora de la hostelería.

En su cuenta ha querido resolver "una de las preguntas que más me estáis haciendo en los últimos días", que no es otra que "en qué se gasta tanto dinero una persona veinteañera", como es su caso.

Tirando de sus cálculos, Desirée cuenta que cobra 960 euros por un trabajo de hostelería, en el que reconoce no haber podido hacer horas suficientes como para llegar a los 1.000 euros "y no porque yo no quiera, sino porque no hay faena suficiente".

Con esos ingresos, empieza a desglosar sus gastos, muchos de los cuales "me despierto y se han ido del banco", bromea con un punto de tristeza. De ellos el más gravoso es el alquiler, que le supone 325 euros. A la cifra por su vivienda añade los asociados de luz, agua, gas..., otros 68'32, más el wifi, que suma 12'5 euros.

La joven trabajadora habla de otro gasto relevante, un coche que va pagando a plazos porque "me dijeron que era la mejor edad para hacerlo". Mes a mes, el automóvil le supone una quita de 180 euros "de aquí a cinco años".

Es hora de hacer números. La suma de los gastos fijos mensuales de Desirée se elevan a 586 euros, aproximadamente, con lo que quedarían "libres" otros 374. El problema es que ella es "una persona" y eso supone "tener que comer".

La comida le supone "entre 100 y 150 euros" y la 'comida del coche', la gasolina, otros 50 euros, porque confiesa que va "dos veces al mes a ver a mi familia". Aparte, incluye un "plus, porque me da la gana", un pequeñísimo capricho en forma de "láser, por 14 euros".

Restados estos últimos conceptos "se me quedan unos 150 euros libres". Pero claro, cada mes tiene sus sorpresas ,en forma de "cumpleaños", de "se me ha roto un pantalón y necesito otro"... no llego ni a 100 euros de ahorro al mes." Con evidente tristeza y un punto de enfado culmina su análisis: "¿Tú te crees? No me salen las cuentas por ningún lado".

Desirée responde también a los que le dicen aquello de búscate otro trabajo. "Lo llevo haciendo tres meses y no hay nada... nada", lamenta antes de despedirse. "Si teníais dudas, os las he resuelto".