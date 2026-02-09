Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Air Europa retomará sus conexiones con Venezuela el 17 de febrero tras casi tres sin vuelos
Plus Ultra retomará sus vuelos el 3 de marzo. Iberia el 6 de abril.

Redacción HuffPost
El avión de Air Europa desviado por una turbulencia, aterriza en Brasil
Un avión de Air Europa en un aeropuerto de Brasil.REUTERS

Los aviones de Air Europa restablecen sus servicios en Venezuela. La compañía retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de manera gradual la próxima semana, operando los primeros vuelos el 17, 20 y 22 de febrero.

Así lo ha confirmado la aerolínea a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde también ha recalcado que los vuelos del 19 y el 21 de febrero se mantienen cancelados. Estos son los vuelos previstos: 

  • UX071 Madrid - Caracas
  • UX072 Caracas - Madrid

La reactivación de la operativa será gradual tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025. En concreto, Air Europa decidió retirar sus operaciones el 24 de noviembre. Y, por el momento, se mantienen las siguientes cancelaciones:

  • UX071 del 29 de noviembre al 15, 19 y 21 de febrero del 2026 16:40 Madrid - Caracas.
  • UX072 del 29 de noviembre al 15, 19 y 21 de febrero del 2026 23:10 Caracas - Madrid.
  • UX073 del 03 de enero del 2026 14:45 Madrid - Caracas.
  • UX074 del 04 de enero del 2026 15:10 Madrid - Caracas.

Tras esta decisión, el Gobierno venezolano suspendió las licencias para volar a Venezuela para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, las otras dos compañías españolas que también decidieron suspender la operativa.

En el caso de Plus Ultra, la compañía ha anunciado este mismo lunes que retomará los vuelos el próximo 3 de marzo, mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.

