¿Por qué Bad Bunny no cobra nada del 'show' de la Super Bowl?

Nadie habla de otra cosa: la resaca del espectáculo ofrecido por Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl ha hecho historia por varios motivos. El primero de ellos, es que todo el repertorio del puertorriqueño fue en español, la primera vez que ocurre esto en los 60 años de evento deportivo. El segundo, porque provocó la reacción inmediata de Donald Trump sin necesidad de que el artista dijese nada, más allá de mandar un mensaje de amor profundo a la comunidad latina y a sus raíces. Y la tercera, porque ha firmado un nuevo récord de audiencia: 135.4 millones de personas vieron el Halftime Show de Bad Bunny superando los 133.5 millones de espectadores de la pasada edición con Kendrick Lamar.

El creador de Debí tirar más fotos convirtió el campo del estadio Levi's de Santa Clara (California) en una gran fiesta en la que hubo desde plantaciones de caña de azúcar hasta una boda, pasando por una casita llena de famosos y un desfile de banderas de todos los países que conforman el continente americano. Seguramente que se cuenten por varios centenares el equipo de personas que hizo posible el espectáculo, entre realizadores, cáamras, bailarines, actores y extras.

Y atención, porque por todo esto Bad Bunny no ha cobrado ni un dólar. Sí, has leído bien, 0 euros. Pero ni él ni Kendrick Lamar, ni Rihanna, ni Shakira y JLo, ni Cold Play... Ninguno de los artistas que han protagonizado este show han cobrado por ello.

Aunque las megaestrellas elegidas para este espectáculo no reciban un céntimo por ello, tampoco han de poner un duro para su puesta en escena. La National Football League (NFL), la liga profesional de fútbol americano. y las marcas patrocinadoreas son las encargadas de cubrir los gastos de producción —bailarines, técnicos, escenografía...— así como los gastos del traslado y estancia de cualquier integrante del show.

Ahora bien, que no cobren por ello no significa que no les sea rentable. Seguramente sean los 15 minutos de carrera más productivos porque el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl se ha convertido en el escenario más importante de la industria de la música en el mundo con cifras millonarias de audiencia, millones de conversaciones en redes sociales y miles de titulares.

Según publica Bussines Insider, The Weeknd, tras su actuación de 2021 con su famoso traje rojo, logró un aumento del 385% en las ventas de sus discos. Por otro lado, Newsweek afirmó que Shakira llegó a multiplicar sus reproducciones en Spotify un 230% tras la Super Bowl de 2020 o que las ventas del álbum GNX de Kendrick Lamar se dispararon un 10,100% , aunque ya llevaba meses de lanzamiento.