Medio millar de tractores recorrerán el miércoles las calles de Madrid
Sociedad
500 tractores, "desde Galicia hasta Andalucía", tomarán las calles de Madrid este próximo 9 de febrero.

EFE
Manifestación de tractores en la Puerta de Alcalá de Madrid
Manifestación de tractores en la Puerta de Alcalá de Madrid

La asociación Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) ha informado este lunes de que ya se han puesto en marcha los tractores desde distintas regiones para llegar a Madrid el miércoles a la tractorada que ha convocado, para la que la Delegación del Gobierno ha permitido la entrada de 500 de estos vehículos a la ciudad.

En un comunicado, UdU ha indicado que a esta convocatoria -a la que se ha sumado la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi)-, llegarán agricultores y ganaderos de distintos puntos del Estado, "desde Galicia hasta Andalucía", para reivindicar políticas agrarias que no acaben con la soberanía alimentaria y provoquen competencia desleal con países terceros.

Ha criticado que, a pesar de la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por el Tribunal de Justicia europeo, la Comisión Europea (CE) no ha abandonado su puesta en marcha, ya que baraja que entre en vigor provisionalmente, por lo que, a su juicio, "hay que seguir manteniendo el pulso".

UdU también ha justificado la tractorada por "la falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional" en el sector; "los recortes de la Política Agraria Común (PAC) -"casi condenada a desaparecer"-, o por los " protocolos de sanidad animal que no están actualizados y/o no se implementan con agilidad".

Ha indicado que recibió el pasado viernes, 6 de febrero, la resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid por la que se prohíbe la entrada de más de 500 tractores a la ciudad y que, por "motivos de seguridad", ha modificado el recorrido.

La tractorada partirá desde la Plaza de Colón, discurrirá por los paseos de Recoletos y del Prado hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), pero sin acceder a la calle Santa Isabel, donde se encuentra su puerta principal, ya que la Delegación del Gobierno "les obliga a continuar la marcha".

"A pesar de ello, las cinco columnas (de tractores) siguen siendo las mismas: Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey, si bien algunas de las rutas se han subdividido en distintas vías de entrada a la capital", ha detallado.

Ha avanzado que sobre las 13.30 horas del miércoles, a la llegada a la altura de la sede del MAPA, "celebrarán un acto reivindicativo en el que participarán todos los territorios de la organización agrarias y entregarán la tabla reivindicativa a las autoridades competentes".

Cinco rutas de llegada

La Delegación del Gobierno, en un comunicado, ha confirmado que se prevé el desplazamiento a la capital de 500 tractores que llegarán desde cinco puntos de inicio:

  • Ruta 1: desde Torrejón de la Calzada (máximo 130 tractores) 
  • Ruta 2: desde Guadalajara (70)
  • Ruta 3: desde El Espinar (Segovia) (130)
  • Ruta 4: desde Robregordo y Buitrago de Lozoya (100)
  • Ruta 5: desde Arganda del Rey (70).

Las cinco rutas hasta confluir en la Plaza de Colón, antes de iniciar la marcha a pie, cuentan con una columna principal de tractores y otras secundarias.

Las rutas 1 y 3 accederán por la calle Génova; las rutas 2 y 4 por el Paseo de la Castellana y la ruta 5 por calle Goya, según la Delegación del Gobierno. Ha avanzado que una vez concentrados en Colón, se iniciará una marcha por el Paseo de Recoletos (calzada central) y Paseo del Prado (carriles sentido norte – sur) hasta llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, colocándose en primer lugar los manifestantes a pie y a continuación los tractores.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha agregado que tiene previsto, mañana martes, celebrar la "junta de seguridad previa a la jornada de manifestación"

