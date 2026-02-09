La AEMET revela que las lluvias por la borrasca Marta continuarán, pero pone fecha a la salida del sol

La lluvia en España... es una maravilla. El invierno de este 2026 está dejando cifras record en lo que tiene que ver a precipitaciones. Enero de este año fue el más lluvioso de los últimos 25 y en los primeros cinco días de febrero ha llovido en casi toda España el triple de lo normal. Esto ha hecho que la situación de los embalses sea muy positiva al situarse 17 puntos por encima de la media de la última década.

Pero, ¿cuándo va a dejar de llover? La AEMET ha actualizado este lunes su previsión meteorológica para esta semana y deja una conclusión clara: el sol volverá a salir, pero tardará todavía unos días.

El primer titular es que la semana que ha empezado seguirá siendo lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular. Este lunes tendremos, por ejemplo, nuevos frentes que dejarán lluvias en la mayor parte de la Península, aunque serán menos probables en Cataluña y en Baleares.

La tónica del martes será similar, con lluvias en buena parte de la Península, que serán menos probables en el área mediterránea y en Baleares. Durante esta jornada, la cota de nieve estará muy alta, por lo que sólo nevará en las cumbres del Pirineo.

El miércoles seguirán las precipitaciones en amplias zonas del territorio con una distribución similar a las del día anterior, y el jueves el pronóstico es que las lluvias alternen con intervalos de sol en laas horas centrales. Eso sí, los gallegos no pueden cantar victoria porque un nuevo frente dejará lluvias fuertes por la tarde en su territorio.

El viernes y el sábado las lluvias seguirán siendo dispersas, aunque principalmente afectarán a la mitad norte peninsular. Por tanto, en el sur la llegada del buen tiempo se anticipará unas horas con respecto al resto del país.

El domingo 15, si la previsión no cambia, sería la primera jornada con predominio de sol y sin precipitaciones significativas. Será, por tanto, un día soleado en casi todo el territorio. Lo lógico es que esa estabilidad permanezca durante algunos días más sobre la península, aunque habrá que esperar un poco para conocer con más exactitud cuál será la evolución meteorológica para la tercera semana de febrero.

De momento, estas son todas las borrascas que han pasado por España en lo que llevamos de 2026.