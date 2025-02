Despiden al trabajador de un banco por pedir créditos en nombre de su padre y en realidad eran para su disfrute

El Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de Cajamar tras haber solicitado créditos a nombre de su padre cuando, en realidad, los quería para él mismo. Según informa Economist & Jurist, la sentencia avala la decisión del banco al considerar que el empleado actuó de mala fe.

El trabajador, aprovechando su posición en el banco, gestionó varios préstamos a nombre de su padre sin que este, además, tuviera conocimiento. El dinero era en realidad para su hijo, que al utilizarlo destapó las sospechas de la entidad bancaria, que decidió tomar medidas disciplinarias.

Tras ser despedido, el ya ex empleado impugnó la decisión alegando que no había causado perjuicio alguno a la entidad, un razonamiento que no convenció ni al Juzgado de primera instancia ni al Tribunal Superior.

El TSJA ha destacado que la conducta del trabajador había vulnerado gravemente los estándares éticos exigidos en su puesto, subrayando además que la empresa tenía toda la justificación para prescindir de él por la pérdida de confianza.