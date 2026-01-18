José Abellán, cardiólogo, tajante sobre el límite exacto para que el café sea beneficioso: "Dejas de proteger tu corazón a partir de 5 tazas al día"

¿A quién no le gusta una buena tasa de café en el desayuno o para merendar? El café es una bebida muy popular en la sociedad española, hasta tal punto que, según el informe Sectorial del Café en España (2023-2024) recogido por El País, cada español consume 4,2 kilos al año, es decir, 562 tazas a lo largo de 12 meses.

¿Pero qué cómo de bueno es el consumo de café para la salud? El cardiólogo José Abellán explica en los micrófonos de Zze Talks, un pódcast dirigido por el influencer René ZZ en el cual profundiza sobre el cuidado cardiovascular, hasta qué cantidad de cafeína es beneficioso para la salud.

Los pilares para el cuidado cardiovascular

En dicha entrevista, Avellán habla sobre algunos aspectos fundamentales para construir una rutina saludable respecto a la optimización del sistema cardiovascular.

Sincronización circadiana: "No es lo mismo dormir 8 horas que descansar bien. Lo que tienes que hacer es despertarte por la mañana, ponerte al sol, hacer ejercicio durante el día para llegar cansado a la noche, que si llegamos cansados a la noche como de verdad descansamos, pero si te despiertas tarde, no haces ejercicio, comes mal no te sincronizas", enfatiza José, haciendo referencia que dicha sincronización es clave pare afrontar el insomnio.

Tener relaciones sociales de calidad: "Relacionarte con los demás de una manera real, férrea y no tanto virtual y de manera frágil como lo que nos incita el día a día de hoy. Las redes sociales han cambiado el juego, tienen mucho de bueno, pero también tienen peligros. La amplia posibilidad de conexiones de débil importancia, yo creo que fríe nuestro cerebro y a la postre enferma nuestra salud", explica el cardiólogo.

El tabaco y el café

La respuesta de Abellán es contundente al ser preguntado sobre el tabaquismo y su relación con la salud. "Fumar es lo peor que puedes hacer por tu salud, no tiene nada de bueno y creo que es una de las drogas más consumidas en gente joven", sentencia el médico.

Respecto al café, José enfatiza que es beneficioso hasta cierto punto. "Dejas de proteger tu corazón a partir de 5 tazas al día. El límite es más o menos 400-450 miligramos al día", declara el profesional de la salud.