Imágenes y vídeos del descarrilamiento de trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): "Esto es peor de lo que parecía"
Imágenes y vídeos del descarrilamiento de trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): "Esto es peor de lo que parecía"

Dos trenes han descarrilado y, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, hay al menos cinco muertos y varios heridos.

Instantes después del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba).X / @eleanorinthesky

Tragedia en Córdoba. Dos trenes de alta velocidad han descarrilado sobre las 19.45 horas de este domingo en Adamuz (Córdoba), provocando al menos cinco muertos y varios heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Córdoba.

Según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social X, por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente.

El 061 ha informado que ha desplegado un amplio dispositivo, con cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU),

En un comunicado publicado por Iryo, han detallado que "esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid". "El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado.

"Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación. Está previsto habilitar un teléfono de atención para los familiares y personas afectadas", ha detallado.

"Esto es peor de lo que parecía"

Una de las personas que ha compartido información y vídeos de lo que ha ocurrido, instantes después del descarrilamiento, ha sido Carmen, @eleanorinthesky en la red social X.

"Del coche 6 para atrás, los han mandado a los vagones delanteros, que no tienen daño. Van a bajarnos ordenadamente. Desde la ventana se ve un apeadero, creemos que Adamuz", ha contado en primer lugar.

Una vez ha bajado del tren, ha grabado un vídeo de cómo había quedado tras el descarrilamiento y ha asegurado que la situación era peor de lo que pensaban en el interior: "Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche".

Según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el tren en el momento del accidente, los dos últimos vagones del tren de Iryo que hacía el trayecto Málaga-Pta de Atocha son los que han descarrilado. El último de ellos ha volcado sobre uno de sus lados.

Teléfonos de contacto

La Comunidad de Madrid, a través de su personal de Protección Civil y de Emergencias del 112, está en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.

Han habilitado dos teléfonos para recibir atención:

  • Desde Iryo: 910 150 000.
  • Desde Renfe: 900 101 020.
