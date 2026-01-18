Una española que vive en Irlanda cuenta qué pasa allí con el transporte público: recalca la importancia de saberlo antes de viajar

La creadora de contenido, Marína Sánchez (@marinaasnnchz), es una joven española que se ha mudado a Dublín y cuyos vídeos los ha dedicado a mostrar su día a día tanto allí como en otros aspectos de su vida: desde alguna que otra escapada hasta contenido lifestyle.

Ha empezado una nueva serie de publicaciones donde cuenta varios aspectos de Dublín que hay que tener en cuenta si alguien va de viaje allí o, al igual que Marina, se acaba mudando al país para vivir la experiencia o cualquier otro motivo.

Uno de los aspectos más importantes de un país o ciudad es cómo te puedes mover por allí, por lo que entra un juego algo tan importante como el transporte público. Ha considerado de indispensable conocimiento conocer todos los detalles de los billetes y la tarjeta Leap Card, que funciona como el abono mensual del transporte público de la Comunidad de Madrid.

La importancia de la tarjeta

Lo primero que ha mencionado es que el principal sistema de transporte es el Luas, que conecta las zonas suburbanas de Dublín mediante dos líneas que atraviesan el centro de la ciudad. Para poder montarte en ellas existe una carta llamada Leap Card, además de los billetes normales.

El billete vale dos euros, trayecto de ida y vuelta. En caso de ir más lejos de lo normal, cuesta 2,60 ir y 2,60 volver.

vale dos euros, trayecto de ida y vuelta. En caso de ir más lejos de lo normal, cuesta 2,60 ir y 2,60 volver. Leap Card: existen varias, pero Marina usa la tarjeta joven, que corresponde a las personas con una edad entre 18 y 25 años. El trayecto cuesta un euro, la mitad, y si el trayecto son tres paradas o menos, solo 0,75 euros la ida y 0,75 la vuelta.

"Lo bueno es que también te hace transbordo, si por ejemplo vas al centro y luego vuelves en menos de una hora y media para atrás, te sale gratis ese viaje", ha comentado.

Una gran ventaja

Una de las grandes ventajas de esta tarjeta es que tiene como máximo 12 euros fijos a la semana, por lo que, por ejemplo, no se pueden gastar 50 euros en los trayectos. "Da igual cuantas veces te montes en el Luas, porque a la semana gastas 12 euros y luego te salen los viajes gratis", ha explicado Marina.

Por otro lado, la tarjeta en sí vale 5 euros y se le puede añadir el dinero a través de una aplicación del móvil muy "sencilla", además de que se puede registrar en caso de robo o pérdida: "Os mandan una carta con la tarjeta y una serie de pasos".

Cómo pedir la Leap Card si vas a Dublín

La página oficial de la Leap Card explica detalladamente cómo pedir la tarjeta: