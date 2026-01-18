"Hay caras de mucho susto y miedo": testimonios accidente tren en Adamuz (Córdoba)

Paneles en Atocha con avisos sobre trenes tras quedar suspendida la circulación ferroviara entre Madrid y Andalucía por el descarrilamiento de Adamuz.

La tragedia ha marcado la última hora de este domingo con el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en Córdoba, que ha causado varios fallecidos y numerosos heridos.

El accidente se ha producido sobre las 19:45 horas, cuando un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que iba de Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), según ha informado Adif.

Al descarrilar, invadió la vía contigua, por la que circulaba otro tren que venía desde Atocha con destino Huelva. Con la colisión, también descarriló. Como consecuencia, ha tenido que suspenderse la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

Un periodista a bordo del Iryo

El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez iba a bordo del Iryo en el momento del accidente. En conexión con Televisión Española ha relatado que sintieron como un terremoto en los vagones.

Inmediatamente, a través de la megafonía el personal del tren preguntó si había personal sanitario entre los viajeros para que pudieran ayudar a los heridos de los últimos vagones, los más afectados.

Según su relato, los viajeros fueron saliendo al exterior y la tripulación, gracias a martillos, fue rompiendo las ventanas necesarias para poder ayudar a salir a los pasajeros que habían quedado atrapados en algunos vagones.

En conexión con Hora 25 de la Cadena SER, Jiménez ha contado en directo que estaba "en frente del último vagón", que está volcado. "Hay una persona en camilla a la que atienden en el techo. No sabemos como vamos a continuar. Hay imágenes y caras de mucho susto y miedo", ha descrito.

"Hay imágenes de rostros ensangrentados y heridos. Es una situación bastante complicada", ha agregado.

El saber hacer de un trabajador

En redes sociales está siendo muy aplaudido este mensaje de un miembro del personal del tren Iryo a los viajeros que estaban en el vagón tras el accidente.

Tras rogar la colaboración de todos ellos, aconsejó que era más seguro permanecer sentados. También solicitó que quien tuviera conocimientos de primeros auxilios atendiera a quien lo pudiera necesitar. "Por favor, confíen en nosotros, que tenemos muchos años de preparación", pidió.