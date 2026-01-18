Cronología: de Angrois a Adamuz, las tragedias ferroviarias que han marcado la historia de España

Una vía de tren cerca del lugar del accidente de Angrois.

Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Los trenes afectados son un Iryo en el que viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid, y un Alvia de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Esta tragedia ferroviaria se une a la lista de accidentes de tren de la historia de España, que tiene tristemente en la memoria el accidente de Angrois, en 2013 en Santiago de Compostela, en el que 80 personas murieron y más de 140 resultaron heridas cuando un tren de alta velocidad descarriló por exceso de velocidad en una curva.

El mayor siniestro, en 1944

El mayor siniestro hasta la fecha en España tuvo lugar en 1944, en el accidente del correo expreso 421, que cubría la línea Madrid-La Coruña, pudieron morir unas 500 personas.

La censura del régimen franquista silenció el grave accidente que causó centenares de muertos -alrededor de 500, según cálculos estimativos- aunque la cifra oficial facilitada poco después por Renfe fue de 78 muertos y 75 heridos.

A este siniestro le siguió en 1972 otro de gran importancia, en el que murieron 77 personas tras descarrilar el ferrobús Cádiz-Sevilla. Algunos medios locales elevaron la cifra de muertos a 86.

La cronología

La relación cronológica de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España desde 1980 es la siguiente:

15 julio 1980. Diecisiete muertos y veintidós heridos, a consecuencia del choque frontal del Talgo Barcelona-Madrid con un mercancías que estaba parado en la entrada de la estación Torralba del Moral (Soria).

24 septiembre 1980. Veintisiete muertos y cuarenta heridos al arrollar el tren Madrid-Valencia a un autobús de transporte regular en un paso a nivel, que tenía las barreras levantadas, de la localidad valenciana de Chirivella. Todas las víctimas mortales eran pasajeros del vehículo rodado, saliendo ilesas las que iban en el tren.

5 enero 1981. Siete muertos y veinte heridos al colisionar frontalmente un tren TER, procedente de Burgos, y una locomotora entre las estaciones de Miraflores y Soto del Real, en la provincia de Madrid.

20 septiembre 1984. Nueve muertos y 28 heridos, dos de ellas graves, al chocar frontalmente, en el término de Villajoyosa (Alicante), un tren FEVE en pruebas y un automotor con viajeros.

3 marzo 1988. Ocho muertos y treinta heridos al chocar en la estación vallisoletana los expresos "Cantabria" y "Costa Vasca" que, procedentes de Madrid, se dirigían a Santander y Bilbao, respectivamente.

6 septiembre 1989. Cinco muertos y 44 heridos al chocar el Talgo Madrid-Gijón con un mercancías en la estación de Arévalo (Ávila). El accidente se produjo al entrar el Talgo, en el que viajaban 118 personas, por una vía equivocada estrellándose contra el mercancías que estaba parado. La conclusión del informe atribuyó el accidente a la inadecuada posición del cambio de agujas.

3 julio 1990. Seis muertos y ocho heridos al chocar el Intercity Zaragoza-Madrid, a la altura de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares y Torrejón, contra una viga suelta de un mercancías que circulaba en sentido contrario.

2 agosto 1993. Doce muertos y siete heridos de diversa consideración al colisionar, y posteriormente incendiarse, dos trenes de FEVE (uno de mercancías que cubría la línea San Esteban de Pravia-Oviedo y el otro de pasajeros que cubría el trayecto Soto de Luiña-Oviedo) en un túnel próximo a la localidad asturiana de Vega de Anzo.

27 febrero 1995. Cinco muertos y 33 heridos al descarrilar un convoy de la compañía Ferrocarriles Vascos en las proximidades del cauce del río Ego, a su paso por Eibar (Guipúzcoa).

31 marzo 1997. Dieciocho muertos y cien heridos, cinco de ellos muy graves, al descarrilar el Intercity 'Miguel de Unamuno' en Uharte-Arakil (Navarra), cuando cubría, con 248 pasajeros, la línea Barcelona-Hendaya. La causa del descarrilamiento fue la gran velocidad con la que circulaba al llegar a un cambio de agujas próximo a dicha estación.

3 junio 2003. Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

21 agosto 2006. Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

24 de julio de 2013. 80 personas murieron y más de 140 resultaron heridas cuando un tren de alta velocidad descarriló por exceso de velocidad en una curva de Angrois (Santiago de Compostela).