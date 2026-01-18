Sánchez, "muy pendiente" del accidente entre los dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Córdoba

Domingo trágico en España. Dos trenes han descarrilado en Córdoba a las 19:45 horas de la tarde. Un tren cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "muy pendiente" del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).

"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

"La última información que llega es muy grave"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha trasladado este domingo al H24 de Adif para seguir la información del grave accidente ferroviario en Adamuz y que iba a ir detallando todo lo que se sabía.

Una hora después del primer mensaje, Puente ha asegurado que "la última información que llega es muy grave". "Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva", ha señalado.

"El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha explicado.

Teléfonos de contacto habilitados

Tanto Adif como Iryo han habilitado dos números de teléfono para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y tres puntos de de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.