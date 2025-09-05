Detenido en Benidorm un hombre buscado por Francia por delitos sexuales y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 36 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades francesas por delitos sexuales, tráfico de drogas y contra la propiedad.

En el momento de su arresto portaba documentación falsa, por lo que también se le ha imputado un delito de falsedad documental, según un comunicado de la Comisaría Provincial.

Su detención se produjo después de que una dotación policial de seguridad ciudadana que circulaba por una de las calles de Benidorm observara un vehículo cuyo conductor mostró una actitud esquiva al percatarse de su presencia.

Después de darle el alto al vehículo, los agentes pidieron la documentación a sus ocupantes y detectaron que la aportada por uno de ellos presentaba evidencias de ser falsa, por lo que lo trasladaron a dependencias policiales para acreditar su identidad.

Una vez allí, se constató que los datos que figuraban en los documentos facilitados por esa persona no correspondían con su verdadera identidad y se la detuvo por un delito de falsedad documental.

Con la filiación correcta y tras consultar las bases de datos policiales, se comprobó que le constaba en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Francia por delitos sexuales, tráfico de drogas y contra la propiedad.

El fugitivo había huido de la justicia de Francia tras ser condenado a una pena de diez años de prisión. Los hechos que se le imputan sucedieron en las localidades de francesas de Marsella y Vitrolles en 2019.

Según la nota de prensa, el prófugo se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, cometió presuntamente delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas, una agresión sexual y un robo con fuerza perpetrado junto con terceras personas.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de realizar los trámites para su extradición.