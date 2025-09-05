Detenido un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, en una imagen de archivo.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron en la tarde de ayer, jueves, a un hombre por su presunta implicación en la muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado por la mañana con signos de violencia en un céntrico piso de uso turístico en Lloret de Mar (Girona), según fuentes cercanas al caso citadas por EFE.

El gestor de unos apartamentos turísticos ubicados en un edificio del número 16 de la calle Sant Bartomeu, muy cerca del Ayuntamiento de Lloret de Mar, acudió a uno de los pisos turísticos a hacer el check out –la salida- de los clientes que se habían hospedado allí y encontró a una mujer muerta, con evidentes signos de violencia.

De inmediato, alertó a la Policía Local, que al llegar al lugar y ver el estado del cuerpo, avisó hacia las 11:30 horas a los Mossos d’Esquadra, que activaron a los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona para hacerse cargo de la investigación.

Los investigadores llevaron a cabo la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) del escenario del crimen y recogieron todas las pruebas e indicios que puedan aportar información para localizar al autor de los hechos.

Además, han interrogado a la persona que ha encontrado el cadáver para saber la identidad de las personas que se alojaban en el piso y si podían tener algo que ver tanto con la víctima como con el homicida.

Unas horas después, los agentes han detenido a un hombre por su presunta relación con el crimen, del que por ahora no han trascendido detalles.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas.

El juzgado de Instrucción de guardia de Blanes se ha hecho cargo del caso y ha decretado el secreto de las actuaciones. No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista.

El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha convocado para este viernes a mediodía en la Plaça de la Vila, frente al edificio consistorial, un minuto de silencio para mostrar su rechazo por la muerte violenta de una mujer en el municipio.