Diego González Rivas, cirujano español: "Nunca miro el futuro, miro el presente. Mañana puede ser nunca"

Diego González Rivas, cirujano español ampliamente conocido en el mundo y al que ahora muchas personas ponen cara por sus numerosas apariciones en el programa de televisión La Revuelta, ha estado en el podcast B3TTER para contar cómo es su día a día salvando vidas por todo el planeta.

El cirujano ha afirmado que al año "opero a más de 1.100 personas". Para poner en valor esa cantidad, cabe destacar que la cifra equivaldría a realizar tres operaciones al día sin descansar ni un solo día del año.

A esa gran carga de trabajo (y responsabilidad) hay que añadir que el cirujano trabaja en cualquier lugar del mundo, incluso en zonas en conflicto, por lo que el tiempo que invierte en viajes es muy elevado.

Por ese motivo, el profesional sanitario ha señalado que sería muy egoísta tener en estos momentos un hijo y abandonar a su familia de manera reiterada para poder operar por todo el planeta.

Respecto a si en el futuro podría hacer ese cambio de reducir el ritmo a nivel profesional y priorizar una posible vida familiar, el cirujano ha destacado que "no sé que va a pasar en el futuro. Yo nunca miro el futuro, miro el presente. Mañana puede ser nunca".

"Vivo el día a día como si no hubiera un mañana"

En ese sentido, Diego González Rivas ha explicado que "vivo el día a día como si no hubiera un mañana. Yo me levanto y no pienso en lo que va a suceder, lo vivo. Cuanto más planificas tu vida, creo que es peor. Solo planifico mis master class, mis viajes y cuando tengo que hacer algo, como este podcast".

"Pero no me planifico diciendo: voy a trabajar así tres años y en junio de 2029 bajo el ritmo, tengo un hijo, me caso… eso llegará cuando lo sienta, cuando sienta la necesidad", ha afirmado el cirujano español.