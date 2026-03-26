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El tuit de Diego González Rivas después de las palabras que le dedicó Felipe VI
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El tuit de Diego González Rivas después de las palabras que le dedicó Felipe VI 

El doctor fue acreditado como embajador de la Marca España. 

Alfredo Pascual
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El cirujano español Diego González Rivas.
El cirujano español Diego González Rivas.TVE

El prestigioso y reputado cirujano español Diego González Rivas, conocido por sus operaciones torácicas alrededor del mundo, ha agradecido al rey Felipe VI por sus palabras después de que lo acreditara este martes como Marca España en la XI Promoción de Embajadores Honorarios del país. 

El rey definió la Marca España como un retrato plural del talento y el prestigio del país cuya imagen adquiere un valor mayor en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones y geopolíticas. 

En total, Felipe VI acreditó a siete figuras que, explicó, forman una valiosa red de talento y compromiso que representa a la España contemporánea y abierta al mundo, "consciente de que su mayor riqueza reside en su pueblo, sus ciudadanos".

Las acreditaciones fueron entregadas por el rey a José Varela, directiva de OCDE (en la categoría de Relaciones Internacionales), al presidente de Mapfre, Antonio Huertas (Gestión Empresaria), al cirujano Diego González Rivas (Acción Social), al escultor Jaume Plensa (Arte y Cultura), a la chef Carme Ruscalleda (Turismo y Gastronomía), a la atleta Susana Rodríguez Gacio (Deportes) y a la matemática Regina Llopis (Ciencia e Innovación).

Las palabras de Felipe VI a González Rivas y su reacción

Sobre el cirujano, Felipe VI destacó que es "creador de una técnica pionera de cirugía torácica mínimamente invasiva que ha llevado su conocimiento a más de un centenar de países que ha mejorado la vida de miles de pacientes uniendo excelencia científica, innovación y compromiso humano". 

Además, apuntó que no se encontraba presente, pero sí que estaban sus padres para recibir la acreditación y les dio las gracias por estar en el evento.

González Rivas ha compartido ese fragmento en sus redes sociales y ha querido dar las gracias al rey por las palabras que le dedicó y por el reconocimiento a su trayectoria: "Solo puedo dar las gracias a su majestad el rey Felipe VI por sus amables palabras y por poner en valor a la marca España".

 

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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