El tuit de Diego González Rivas después de las palabras que le dedicó Felipe VI 

El prestigioso y reputado cirujano español Diego González Rivas, conocido por sus operaciones torácicas alrededor del mundo, ha agradecido al rey Felipe VI por sus palabras después de que lo acreditara este martes como Marca España en la XI Promoción de Embajadores Honorarios del país.

El rey definió la Marca España como un retrato plural del talento y el prestigio del país cuya imagen adquiere un valor mayor en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones y geopolíticas.

En total, Felipe VI acreditó a siete figuras que, explicó, forman una valiosa red de talento y compromiso que representa a la España contemporánea y abierta al mundo, "consciente de que su mayor riqueza reside en su pueblo, sus ciudadanos".

Las acreditaciones fueron entregadas por el rey a José Varela, directiva de OCDE (en la categoría de Relaciones Internacionales), al presidente de Mapfre, Antonio Huertas (Gestión Empresaria), al cirujano Diego González Rivas (Acción Social), al escultor Jaume Plensa (Arte y Cultura), a la chef Carme Ruscalleda (Turismo y Gastronomía), a la atleta Susana Rodríguez Gacio (Deportes) y a la matemática Regina Llopis (Ciencia e Innovación).

Las palabras de Felipe VI a González Rivas y su reacción

Sobre el cirujano, Felipe VI destacó que es "creador de una técnica pionera de cirugía torácica mínimamente invasiva que ha llevado su conocimiento a más de un centenar de países que ha mejorado la vida de miles de pacientes uniendo excelencia científica, innovación y compromiso humano".

Además, apuntó que no se encontraba presente, pero sí que estaban sus padres para recibir la acreditación y les dio las gracias por estar en el evento.

González Rivas ha compartido ese fragmento en sus redes sociales y ha querido dar las gracias al rey por las palabras que le dedicó y por el reconocimiento a su trayectoria: "Solo puedo dar las gracias a su majestad el rey Felipe VI por sus amables palabras y por poner en valor a la marca España".