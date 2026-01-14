Diego González Rivas, cirujano torácico, comparte su odisea tras entrar en Gaza en plena pandemia: "Salí de Israel con una contraseña secreta"

El cirujano gallego Diego González Rivas, de 52 años, es conocido por ser el creador de la técnica de cirugía torácica videoasistida VATS y RATS, la cual opera con una sola incisión. Durante su trayectoria, además de operar a rostros conocidos, como David Broncano (a quien ayudó con el problema del sudor en las manos), al español también le ha dado tiempo a realizar unas 12.000 cirugías en 140 países, lo que le ha hecho vivir algunas experiencias y anécdotas bastante curiosas e interesantes.

Una de ellas le ocurrió en Gaza, donde, según cuenta, fue el único médico que pudo conseguir entrar durante toda la pandemia. Lo hizo gracias a un permiso especial del gobierno palestino y de la administración de Israel. "Tuve muchos problemas (...) no dejaban entrar en nadie (...). En cualquier momento iba a haber la invasión terrestre. Drones volando....", comenta.

"Yo recuerdo cuando yo quise salir de Gaza después de operar ahí unos cuantos, bueno (...) estaba operando y llegó un chico que le habían dado un disparo a un chico palestino y lo tuvimos que abrir y de hecho hay un documental en mi canal de YouTube (...) y se ve como llega el niño, venga rápido y le lo abrimos, le quitamos la bala y lo salvamos...", explica.

Sin embargo, cuando trató de salir para dar una masterclass en Israel, no le dejaron y le dijeron que no podía entrar en el país y que se tenía que ir directamente al aeropuerto. "Entonces los policías israelitas me cambiaron la visa para irme ese día, porque yo le dije, 'vale, cambio el vuelo y tal'... Y entonces eh conseguí al final a través de un contacto en Israel que me dieron una contraseña y yo pude", afirma.

"Yo tenía que volar, imagínate el martes, pero ellos me pusieron a la visa, los oficiales de Israel, para que yo saliera el domingo. Me quitaron la visa, me dijeron que si no me iba el domingo tendría problemas de cárcel", asegura el cirujano, que afirma que si no estaría de forma "ilegal en Israel". "Fue como la película 'Argo'", asegura finalmente.

Además de Gaza, el médico ha visitado otras zonas como Corea del Norte y operado en lugares tan recónditos como Tanzania. Otro de los momentos más destacados durante su carrera fue conseguir el logro de realizar la primera operación torácica transcontinental desde China a Rumanía.