Disney anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes pese a la polémica cancelación

Disney anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse a partir de este martes. "El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", ha declarado la compañía en un comunicado recogido por la revista Variety. "Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes", han anunciado.

El reconocido show televisivo, Jimmy Kimmel Live!, que se emite en la cadena Abc, fue suspendido el pasado miércoles, tras un comentario realizado por el presentador acerca del asesino del líder ultraconservador Charlie Kirk. "Este fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", criticó públicamente Kimmel.

Esta cancelación ha llevado a todo Estados Unidos a plantearse cómo se está tratando la libertad de expresión. Múltiples nombres reconocidos del mundo de la política y el entretenimiento, así como asociaciones por los derechos de los artistas o la defensa de la Constitución, han expresado incredulidad al respecto. De hecho, este lunes, más de 400 artistas como Tom Hanks, Natalie Portman, Meryl Streep, Pedro Pascal, Selena Gómez, Robert De Niro o Jennifer Aniston han publicado una carta abierta en defensa del presentador, tal y como informa Cadena Ser.

No obstante, el presidente Trump se escudó en que el despido del presentador se debió principalmente a "los malos datos de audiencia" de su programa. "Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y el presentador no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo", alegó durante su visita al Reino Unido de la semana pasada.

Asimismo, la cancelación provocó una ola de manifestaciones en Hollywood (California). "Estamos hablando de censura en los medios, es un precedente peligroso porque lo que se está diciendo es que un comediante no puede hacer una broma sobre el presidente", dijo a la agencia Efe Aimee Cink, una manifestante presente durante un plantón frente a la sede del programa de Kimmel en el paseo de las estrellas en Hollywood, Los Ángeles.

La organización que dirigía Kirk, Turning Point, ha criticado ya la decisión. "Que Disney y ABC cedan y permitan que vuelva a emitirse no es una sorpresa, pero son ellos los que se equivocan. Nextstar y Sinclair no tienen por qué tomar la misma decisión", ha afirmado un portavoz de Turning Point, Andrew Kolvet, en una publicación en la red social X (antes Twitter).

