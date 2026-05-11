Dos años y 10 meses de cárcel para el matrimonio que encerró a sus hijos durante tres y medio en la 'casa de los horrores' de Oviedo

Traslado policial del matrimonio acusado de haber encerrado durante tres años y medio a sus hijo en una vivienda en Fitoria, a las afueras de Oviedo (Asturias).

Sentencia para el caso popularmente bautizado como el de 'la casa de los horrores de Oviedo'. La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron encerrados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizarles a cada uno de ellos con 30.000 euros.

El ministerio fiscal pedía 25 años por diferentes delitos

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.

Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.