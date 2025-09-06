Al menos dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de Carmona (Sevilla)

Tragedia en la capital andaluza. Al menos dos personas han fallecido y otra ha resultado herida en la tarde del sábado tras un tiroteo en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla), según recoge 'EFE'.

El suceso ha ocurrido sobre las 16:45 horas, momento en el que se han recibido varios avisos por un tiroteo contra un bar. Según los testigos, una persona ha "sacado un rifle" y ha comenzado a disparar contra el establecimiento.

Además, según varios testimonios recogidos por la misma agencia, había hasta dos personas con escopetas que llegaron al bar, situado en una urbanización en una zona rural entre el aeropuerto de Sevilla y Carmona.

Una de las víctimas ha sido el dueño del bar, según han señalado los vecinos, mientras que otro de los fallecidos era un cliente. Los presuntos autores de los disparos habrían huido hacia Sevilla y eran conocidos en la urbanización donde han ocurrido los hechos. De hecho, tienen una casa allí, aunque por lo visto actualmente vivían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.

-Noticia de última hora-