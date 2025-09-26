Durante décadas fue una parte clave importante para conservar la especie y ahora su zoo llora su pérdida

El zoológico de Nurenberg (Alemania) llora la pérdida de una parte importante de su programa de conservación: un quebrantahuesos que dio a 13 aves jóvenes. El ejemplar murió el pasado martes, a la edad de 26 años. Tal y como apunta el medio danés T-Online, la causa exacta está aún por confirmar, tras un examen patológico de la Oficina Estatal de Salud y de Seguridad Alimentaria.

El quebrantahuesos macho nació en 1979 en el zoológico alpino de Innsbruck (Austria) y llegó a Nuremberg en 1980. Con varias hembras engendró un total de 13 crías, pero no fue hasta marzo de este año que un pájaro joven eclosionó por primera vez desde 2019. Fue liberado con éxito en la naturaleza en los Alpes franceses a mediados de junio.

Los quebrantahuesos se consideraron extintos en los Alpes

De acuerdo a la información difundida, los quebrantahuesos se mantienen en el zoológico de Núremberg desde 1965, con breves interrupciones. Forman parte del proyecto EEP, que tiene como objetivo reintroducir la especie en los Alpes. En 1997, se logró la primera cría exitosa de un ave joven en Nuremberg. Desde entonces, el zoológico ha participado regularmente en proyectos de reintroducción en España, Francia y los Alpes de Berchtesgaden.

La extinción se produjo a principios del siglo XX. El último pájaro fue abatido en 1913 en el Valle de Aosta italiano. De este modo, y gracias al programa de cría a gran escala, los animales jóvenes han sido liberados de nuevo en la naturaleza desde 1986. Actualmente, según la información consultada por el periódico, más de 450 quebrantahuesos viven en los Alpes. Incluso después de la muerte del macho, quieren seguir manteniendo y criando quebrantahuesos, anunció el zoológico de Nuremberg.

El quebrantahuesos se puede encontrar en regiones montañosas de Europa, Asia y África. En Europa, su presencia es notable en los Pirineos, los Alpes y la cordillera Cantábrica, donde ha sido reintroducido con éxito. En Asia, habita desde Anatolia hasta los montes Tian Shan y el Himalaya, mientras que en África se le puede encontrar en el Gran Valle del Rift y Sudáfrica.