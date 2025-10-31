Echan a una jubilada viuda de su cabaña de troncos por considerarla un "elemento incongruente" con el paisaje rural

Bernadette Adair es una jubilada viuda de 67 años que hasta ahora vivía en una cabaña de 84 metros cuadrados construida con troncos de madera en un terreno de su propiedad en el condado irlandés de Kerry.

El pasado mes de junio, el Consejo del Condado de Kerry le denegó el permiso para poder conservar su cabaña. La mujer recurrió la decisión, pero finalmente la apelación ha sido rechazada, por lo que Bernadette Adair tendrá que abandonar su hogar.

Tal y como recoge el medio de comunicación irlandés The Irish Independent, Adair, que trabajaba como auxiliar de enfermería, se jubiló en junio de 2022 y tenía la intención de comprar una vivienda en el pueblo de Scartaglin, donde ha vivido de alquiler gran parte de su vida.

Sin embargo, la mujer se encontró con una realidad bien diferente. Las viviendas que se adaptaban a su presupuesto se encontraban en un estado inhabitable y necesitaban una profunda reforma que no podía permitirse económicamente.

El hijo de Bernadette Adair ha explicado que "como último recurso, decidió construir una cabaña de troncos en un terreno residencial ya existente en su propiedad para tener un hogar. Ingenuamente supuso que no se requería permiso de construcción debido al tamaño modesto de la estructura en un terreno residencial ya existente".

Pero se equivocó. La construcción de la cabaña tenía que ser autorizada. La consecuencia ha sido que el Consejo del Condado de Kerry haya declarado que la cabaña de troncos constituye un "elemento incongruente" en el paisaje rural.

En su recurso de apelación, la mujer argumentó que la cabaña hecha a base troncos resultaba menos intrusiva visualmente en el paisaje que una vivienda similar construida con bloques de hormigón.

Pero la autoridad competente para resolver el recurso ha dictaminado que los materiales exteriores de la cabaña y el "tipo de casa" no cumplen con las directrices de "construcción de una casa en la zona rural de Kerry".