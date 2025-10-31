Josefa, jubilada, consigue un ingreso extra en su pensión por criar a su nieta: "Son 35 euros. Han reconocido lo que he hecho"

Durante años, Josefa ha sido mucho más que una abuela. En ausencia de sus padres, fue el sostén emocional, educativo y económico de su nieta. Sin embargo, hasta ahora, ese rol esencial había quedado invisibilizado por las instituciones. Hoy, con una mezcla de orgullo y alivio, celebra que la Seguridad Social le haya concedido un complemento de 35 euros mensuales en su pensión por haber criado a su nieta como si fuera su propia hija.

"Son solo 35 euros, pero por fin reconocen mis esfuerzos", afirma Josefa, con la serenidad de quien ha luchado durante años por justicia. Este pequeño incremento no solo representa una mejora económica, sino también un gesto simbólico que valida el trabajo invisible de tantas mujeres que han asumido la crianza de sus nietos en contextos difíciles.

La medida se enmarca en una reforma que permite a los abuelos que han ejercido como tutores legales de sus nietos acceder a un complemento por maternidad o paternidad, siempre que hayan cotizado lo suficiente y puedan demostrar su rol como cuidadores principales. En el caso de Josefa, la documentación y el testimonio de su entorno fueron clave para que se le reconociera este derecho.

Aunque la cantidad pueda parecer modesta, para Josefa significa mucho más que dinero. Es el reconocimiento institucional de una labor que durante años fue ignorada. “No lo hice por dinero, lo hice por amor. Pero que lo reconozcan, aunque sea con esta cantidad, me hace sentir que no fue en vano”, concluye.