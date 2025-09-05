Eclipse total lunar de septiembre: cuándo es, horas y desde dónde y cómo se podrá ver en España la Luna de Sangre 2025

La noche del domingo 7 de septiembre de 2025, los cielos ofrecerán uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Durante este evento, la Luna se teñirá de tonos rojizos al quedar completamente sumergida en la sombra de la Tierra, creando un efecto visual único que podrá contemplarse en gran parte del planeta, incluida España.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra umbral sobre la superficie lunar. Durante la fase de totalidad, la Luna no desaparece, sino que se ilumina con un tono rojizo intenso. Este color se debe a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que dispersa las longitudes de onda más cortas (azules) y deja pasar las más largas (rojas y naranjas). El resultado es lo que se conoce popularmente como Luna de Sangre.

Horas del eclipse en España

Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse durará más de tres horas en total:

Inicio del eclipse parcial: 18:27 h

Inicio de la totalidad: 19:31 h

Máximo del eclipse: 20:11 h

Fin de la totalidad: 20:53 h

Fin del eclipse parcial: 21:56 h

En horario peninsular, la Luna saldrá ya eclipsada en la mayor parte del país, por lo que se podrá disfrutar del evento justo al aparecer el satélite por el horizonte.

¿Dónde se podrá ver el eclipse en España?

La visibilidad será distinta según la región:

En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá ya eclipsada, ofreciendo una vista espectacular desde el horizonte.

En Canarias y en el oeste de Galicia, el satélite aparecerá tras el fin de la fase total, por lo que solo se verá la fase parcial final.

En ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Valencia, el momento más impactante se verá con claridad, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Consejos para observar el eclipse lunar de septiembre en España

No se necesita protección ocular: los eclipses lunares son seguros a simple vista.

Para una mejor experiencia, se recomienda observar desde lugares con horizonte despejado y sin contaminación lumínica.

Prismáticos o telescopios pueden mejorar la observación de detalles y matices del color rojizo.

Llegar con antelación y preparar cámara o trípode si se desea fotografiar el evento.

¿Quién podrá ver el eclipse en el mundo?

El eclipse será visible total o parcialmente en Europa, África, Asia y Oceanía, lo que permitirá que cerca del 88% de la población mundial pueda contemplar al menos alguna fase del fenómeno. América, sin embargo, no podrá observarlo debido a que ocurrirá durante el día en ese continente.

Otros eventos astronómicos en septiembre de 2025

Este eclipse marca el punto culminante de un septiembre especialmente activo para los amantes del cielo. Además de la luna llena del 7 de septiembre (también conocida como Luna de la Cosecha), el mes incluirá:

Eclipse solar parcial el 21 de septiembre (visible en el hemisferio sur).

Conjunciones destacadas:

Luna y Saturno el 8 de septiembre.

Luna y Júpiter el 16 de septiembre.

Ocultación de Venus el 19 de septiembre.

Equinoccio de otoño: el 22 de septiembre, cuando el día y la noche duran casi lo mismo.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

La siguiente oportunidad para ver una Luna de Sangre no llegará hasta el 12 de agosto de 2026, por lo que este evento representa una ocasión especial y poco frecuente para observar uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno.