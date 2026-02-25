Eduardo Izquierdo, agricultor: "Vine con mi tractor desde Burgos hasta Madrid para pedir que no dejen morir al campo español"

La voz del campo resuena con fuerza desde hace tiempo. En todo el mundo, pero también en España, agricultores, ganaderos y otros miembros del sector primario han dado un paso al frente por los problemas que afronta su negocio... que es el de cada ciudad y pueblo.

La aprobación hace semanas del acuerdo entre la UE y el Mercosur ha renovado las iras de los trabajadores del campo español, que ven numerosos peligros y una evidente discriminación de Bruselas hacia ellos, en favor de los productores de los países sudamericanos.

Entre las voces resonantes está la del agricultor Eduardo Izquierdo, también miembro de la ejecutiva de la Unión de Campesinos de Castilla y León, que en el programa laSexta Xplica detallaba las dificultades del sector primario.

"Se habla de salarios, de puestos de trabajo, de nóminas, de que la gente no llega a fin de mes, pero ¿qué pasa con vivir, con comer, con la cesta de la compra? Es el día a día, son los precios, y también hay que entrar en ese debate", apuntaba en el programa de laSexta,

Eduardo estuvo recientemente en Madrid, en una tractorada organizada por la Unión de Uniones el 11 de febrero y que contó con alrededor de 2.500 tractores . Lo hizo como representante de la empresa familiar de viñedos que tiene en Aranda de Duero (Burgos) y, sobre todo, "para protestar ante el Gobierno y pedir que no deje morir al campo español".

"Si un país pierde su soberanía alimentaria, pasa a depender de terceros países, en muchos casos de fuera de Europa. ¿Qué hacemos entonces?", se preguntaba el agricultor en laSexta Xplica.

Este agricultor cree que el principal problema está en la 'cadena' que hay desde que el productor recoge su fruto y el mismo llega al consumidor. "Cuando se amplía la cadena [...] alguien tiene que asumir ese coste. Y, como siempre, lo pagan el consumidor y el productor local".

Pero insiste en que "hay otro melón que abrir" y es el de la seguridad alimentaria y la calidad de nuestros productos. "Si no queremos que la cesta de la compra sea más cara, el Gobierno debe impulsar políticas que eviten la desaparición del campo español", remataba en referencia a la polémica por el acuerdo con Mercosur y las famosas 'cláusulas espejo' que el campo reclama para los productos importados desde fuera de la UE.