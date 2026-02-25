Errejón asegura que la segunda denuncia contra él se trata de una estrategia de Mouliáa y su abogado

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el 16 de enero de 2025.

El exportavoz de Sumar Iñigo Errejón considera que la segunda denuncia contra él por una presunta agresión sexual interpuesta por una mujer anónima recoge "hechos inciertos" y cree que forma parte de una estrategia de la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliáa, para reforzar su credibilidad "debilitada".

Fuentes de la defensa de Errejón han señalado a EFE este miércoles que resulta contradictorio que se dedique buena parte del escrito de denuncia a justificar el motivo por el que se debería preservar la intimidad de esta segunda denunciante, y dos horas después de presentarla, el abogado que la ha interpuesto, Alfredo Arrien, quien representa también a Mouliaá, acuda a un programa de televisión en 'prime time' para anunciarla.

Destacan estas fuentes que el abogado leyó en directo la denuncia, participó en un mesa de debate y respondió a numerosas preguntas sobre su contenido, a la vez que conectaban con Mouliáa.

Tras esta aparición, añaden, el abogado ha estado este miércoles haciendo una gira por diferentes televisiones.

Este proceder lleva a la defensa de Errejón a plantearse que los fines de esa denuncia son más televisivos, que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de Mouliaá en relación con su propio procedimiento.

La actriz Elisa Mouliaá denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

La nueva denuncia contra Errejón relata que, también en 2021, la mujer de la que se ha preservado su anonimato mantuvo un par de encuentros con el político.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda, y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor".

El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado.