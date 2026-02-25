Ignatius Farray da la receta definitiva para frenar a la ultraderecha y que se repita un gobierno de izquierdas

El cómico Ignatius Farray es uno de los personajes públicos más activos en X, donde utiliza su particular sentido del humor para analizar la actualidad política nacional e internacional.

Preocupado por el avance de la ultraderecha, el humorista canario ha dado la clave para frenar estos posicionamientos ideológicos de cara a las próximas elecciones generales. Y la solución para Ignatius no podría ser más sencilla.

"La estrategia para frenar a la ultraderecha es crear un partido político que se llame BOX", ha señalado el cómico, en referencia a la posibilidad de fundar un partido que fonéticamente sonara igual que Vox.

Al hilo de este, Ignatius ha asegurado que al existir dos partidos con un nombre tan parecido, "muchos se confundirán y eso dividirá el voto". Con esta sencilla receta, el también escritor cree que podría frenarse a la extrema derecha que encarna Vox.

El humor como antídoto contra el odio

No es la primera vez que Ignatius se muestra especialmente irónico con el auge de la ultraderecha, a la que trata de combatir a base de humor en sus redes sociales y cada vez que aparece en los medios de comunicación.

Ignatius acostumbra a ser especialmente crítico con líderes de la derecha como Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso, a la que recientemente dejó un recado en una entrevista para El HuffPost.

"Se te llena la boca con la palabra libertad y luego qué haces con ella, ¿dos cañas y unas bravas?", dijo en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su lema "comunismo o libertad".

En otra ocasión, e ironizando sobre la gente que se define como patriota, el cómico opinó sobre lo que para él es "ser español": "Significa que te importe una mierda ser español. Sinceramente, la veo como una tradición muy nuestra esa desafección".

Y para rematar, aseguró que "los españoles que se toman a sí mismos demasiado en serio siempre me parecieron, paradójicamente, poco españoles". Una opinión controvertida, pero que a buen seguro no deja indiferente a nadie.