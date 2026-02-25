Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Samsung lanza los Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro: perfecciona su diseño para potenciar comodidad y audio
Tecnología
Tecnología

Samsung lanza los Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro: perfecciona su diseño para potenciar comodidad y audio

Los auriculares de la compañía surcoreana traen bastantes cambios. Hay mejoras en diseño, una mayor integración de la IA y controles intuitivos en manos libres que potencian su calidad de sonido.

Sergio Coto
Sergio Coto
Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, en todos sus colores.
Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, en todos sus colores.SAMSUNG

Merece la pena oírlo. Samsung ha anunciado este miércoles el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 Pro y Galaxy Buds 4, con un diseño más perfeccionado y una importante mejora en la calidad de audio.

En su cuerpo, nos encontramos un acabado metálico premium que los hace muy ligeros. Están pensados para ser lo más cómodos posibles para los usuarios. De hecho, esa ha sido su base para crearlos. Pensar en todos los tipos de orejas que hay en el mundo para buscar la máxima comodidad.

Su nuevo diseño tiene un ajuste ergonómico ultradelgado, pudiendo ajustarse de mejor manera para garantizar su optimización y que no se nos cae o molesta durante un uso prolongado. En el caso de los 4 Pro, su peso es de 5,1 gramos por auricular, y en el los Buds 4 son de 4,6 gramos cada uno de ellos.

Según ha confirmado la compañía surcoreana, el modelo tipo blade para los Buds cuenta con un diseño computacional que se ha determinado tras estudiar cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones.

Un sonido superior

En cuanto al audio, integra un nuevo woofer ampliado. Gracias a su diseño, se aprovecha el espacio todavía más, pudiendo maximizar el área de vibración. De hecho, su área efectiva es un 20% mayor en comparación con la anterior generación.

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro ofrecen un audio natural e inmersivo. En parte, gracias a graves más limpios y mejores agudos, que admiten una tasa de audio de 24 bits y una frecuencia de 96Hz.

Gracias a sus controles táctiles, se mejora la interacción. Pero también hay mejoras relativas a su uso, como la cancelación de ruido adicional durante llamadas, análisis de posibles pérdidas de audio o una IA que también se hace notar.

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro.
  Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro.SAMSUNG

Hay una buena cantidad de funciones inteligentes. Desde usar la IA con gestos que pueden ser configurados a que se convierta en nuestro traductor. Con los nuevos cascos de Samsung, al igual que están haciendo muchas otras marcas, te traduce una conversación con otra persona en otro idioma en tiempo real.

Lo comentaba antes, pero dentro de esas mejoras, se encuentran los ajustes dinámicos de frecuencia, que son capaces de aplicar algoritmos óptimos de ANC en tiempo real para mejorar la cancelación de ruido. Es algo que se nota hasta en las llamadas, con Super Clear Call, una tecnología de banda ultraancha con modelos de aprendizaje automático que reducen el ruido y mejoran la voz.

Hay avances reales en los principales auriculares de la compañía surcoreana. Los Samsung Galaxy Buds 4 y 4 Pro llegan con una IA cada vez más integrada y un diseño más perfeccionado que mejoran, y mucho, la calidad del sonido y la experiencia del usuario.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Tecnología