Samsung lanza los Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro: perfecciona su diseño para potenciar comodidad y audio

Merece la pena oírlo. Samsung ha anunciado este miércoles el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 Pro y Galaxy Buds 4, con un diseño más perfeccionado y una importante mejora en la calidad de audio.

En su cuerpo, nos encontramos un acabado metálico premium que los hace muy ligeros. Están pensados para ser lo más cómodos posibles para los usuarios. De hecho, esa ha sido su base para crearlos. Pensar en todos los tipos de orejas que hay en el mundo para buscar la máxima comodidad.

Su nuevo diseño tiene un ajuste ergonómico ultradelgado, pudiendo ajustarse de mejor manera para garantizar su optimización y que no se nos cae o molesta durante un uso prolongado. En el caso de los 4 Pro, su peso es de 5,1 gramos por auricular, y en el los Buds 4 son de 4,6 gramos cada uno de ellos.

Según ha confirmado la compañía surcoreana, el modelo tipo blade para los Buds cuenta con un diseño computacional que se ha determinado tras estudiar cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones.

Un sonido superior

En cuanto al audio, integra un nuevo woofer ampliado. Gracias a su diseño, se aprovecha el espacio todavía más, pudiendo maximizar el área de vibración. De hecho, su área efectiva es un 20% mayor en comparación con la anterior generación.

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro ofrecen un audio natural e inmersivo. En parte, gracias a graves más limpios y mejores agudos, que admiten una tasa de audio de 24 bits y una frecuencia de 96Hz.

Gracias a sus controles táctiles, se mejora la interacción. Pero también hay mejoras relativas a su uso, como la cancelación de ruido adicional durante llamadas, análisis de posibles pérdidas de audio o una IA que también se hace notar.

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro. SAMSUNG

Hay una buena cantidad de funciones inteligentes. Desde usar la IA con gestos que pueden ser configurados a que se convierta en nuestro traductor. Con los nuevos cascos de Samsung, al igual que están haciendo muchas otras marcas, te traduce una conversación con otra persona en otro idioma en tiempo real.

Lo comentaba antes, pero dentro de esas mejoras, se encuentran los ajustes dinámicos de frecuencia, que son capaces de aplicar algoritmos óptimos de ANC en tiempo real para mejorar la cancelación de ruido. Es algo que se nota hasta en las llamadas, con Super Clear Call, una tecnología de banda ultraancha con modelos de aprendizaje automático que reducen el ruido y mejoran la voz.

Hay avances reales en los principales auriculares de la compañía surcoreana. Los Samsung Galaxy Buds 4 y 4 Pro llegan con una IA cada vez más integrada y un diseño más perfeccionado que mejoran, y mucho, la calidad del sonido y la experiencia del usuario.