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Eduardo Martín Cardona, que ha abierto más de 3.000 tiendas de ropa, sobre el gancho de la única talla: "La gente quiere lo que se vende, lo que ya no queda nada"
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Eduardo Martín Cardona, que ha abierto más de 3.000 tiendas de ropa, sobre el gancho de la única talla: "La gente quiere lo que se vende, lo que ya no queda nada"

Eduardo Martín Cardona, que ha abierto más de 3.000 tiendas de ropa, revela el truco psicológico que dispara las ventas: "La gente quiere lo que ya no queda".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de una tienda de ropa.
Imagen de archivo de una tienda de ropa.Getty Images

La psicología juega un papel fundamental cuando compramos. Y pocas personas conocen mejor los mecanismos que impulsan una venta que Eduardo Martín Cardona, directivo especializado en retail que asegura haber participado en la apertura de más de 3.000 tiendas a lo largo de su carrera.

Durante una entrevista en YouTube, Cardona explicó una de las estrategias comerciales que, según él, mejor funcionan en el mundo de la moda: la sensación de escasez.

"La gente quiere lo que se vende"

El experto pone un ejemplo muy sencillo. Si un cliente entra en una tienda y ve varias camisas de distintos colores, pero observa que apenas queda una unidad de una de ellas, su atención se dirigirá automáticamente hacia esa prenda.

"Si tú ves cuatro camisas azules, cuatro rojas, cuatro amarillas y una blanca, ¿cuál quieres? La que menos hay, la que mejor se ha vendido", asegura.

Para Cardona, la lógica del consumidor es clara: si algo está a punto de agotarse, interpreta que otros compradores ya lo han elegido antes y, por tanto, debe tener un valor especial.

"La gente quiere lo que se vende, lo que ya no queda nada", resume.

El valor de la escasez

El directivo sostiene que esta percepción funciona incluso en sectores tan exclusivos como el lujo.

Según explica, una única gafa de sol colocada estratégicamente en una vitrina iluminada puede transmitir una sensación de exclusividad enorme. Sin embargo, si el mismo modelo aparece repetido decenas de veces en una estantería, el valor percibido cambia por completo.

Para él, la clave no está únicamente en el producto, sino en la historia que el cliente se cuenta a sí mismo mientras compra.

"Cuando vas a comprar lo que te quieres llevar es una experiencia de que has ganado algo", afirma.

La anécdota de la última talla

Cardona incluso relata cómo algunos vendedores aprovechan este mecanismo psicológico en el día a día.

Según cuenta, una técnica habitual consiste en dejar expuesta una única unidad de una prenda y hacer creer al cliente que apenas quedan existencias. Cuando el comprador pregunta por su talla, el vendedor puede transmitir la sensación de que está realizando un esfuerzo especial para conseguirla.

La experiencia cambia completamente.

El cliente ya no siente que está comprando una camisa cualquiera, sino que ha conseguido una oportunidad única que otros podrían haber perdido.

"Era la última que me quedaba", ejemplifica Cardona al describir el relato que más satisfacción genera en muchos consumidores.

Mucho más que vender ropa

A lo largo de la conversación, el experto insiste en que el retail moderno no consiste únicamente en colocar productos en una percha. Para él, las tiendas físicas siguen teniendo una ventaja decisiva frente al comercio online: la capacidad de crear emociones, resolver problemas y generar vínculos con el cliente.

Y dentro de ese juego, la escasez sigue siendo una de las cartas más eficaces.

Porque, como resume el propio Cardona tras décadas observando el comportamiento de millones de compradores, pocas cosas resultan tan atractivas como sentir que uno ha conseguido justo aquello que los demás ya no pueden tener.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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