¿Cómo has vivido el eclipse histórico de este 2026? Participa en la encuesta de El HuffPost

España acaba de vivir su primer eclipse solar total en décadas. El esperado eclipse solar total de 2026. Tal y como vaticinó la ciencia, a las 20:30 horas en muchos puntos del país iba a ser observable un fenómeno pocas veces repetido: la Luna tapando a la perfección el Sol. La Luna es 400 veces más pequeña que el Astro Rey, pero el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra. La perspectiva ha hecho el resto: la franja de totalidad desde la que se ha podido observar perfectamente el eclipse entró por Galicia y salió por Baleares.

Es el primero de esta naturaleza en muchas décadas (los eclipses solares vistos estos últimos años eran parciales, no totales). La expectación era merecida: España se ha oscurecido repentinamente, viviendo una primera y sorpresiva noche. En el suelo, entre los árboles, se formaron curiosas lucecitas con forma de media luna. Todo es explicable con la ciencia en la mano, pero todo lo que se ha podido ver en la tarde de este miércoles podría también imaginarse como magia.

Además, fuera de la franja de totalidad el eclipse ha podido ser observable, por lo que toda España ha podido disfrutar del fenómeno. Durante las horas previas se siguió con entusiasmo todo lo relacionado con él; desde el mensaje que lanzó una presentadora de la ONCE a la angustia por conseguir a última hora alguna de las ansiadas gafas especiales para eclipse: hasta el mismo miércoles algunas fueron retiradas del mercado y las plataformas de segunda mano se llenaron de anuncios con algunas ofertas.

Mucho de lo vivido estos días lo repetiremos dentro de poco menos de un año. En 2027 volveremos a disfrutar de otro eclipse solar total en España. Este, sin embargo, tendrá una franja de totalidad más cercana a África, por lo que solo se podrá disfrutar bien en el sur de Andalucía. Además, en 2028 habrá otro eclipse, este anular; cerrando así el trío de eclipses que ha podido vivir España por estas fechas.

Pero en El HuffPost no queríamos esperar al año que viene y sabemos que un medio no es nada sin sus lectores. Por eso queremos preguntarles ya a todos y cada uno de ellos, sin más dilación algunas de las preguntas más obligadas para una noche como la de este miércoles. ¿Cómo se ha vivido el eclipse? ¿Se esperaba el fenómeno astronómico con ganas, con curiosidad o con cierto desinterés? ¿Se ha preparado algo especial o se ha visto el eclipse donde y cuando se ha podido?

En El HuffPost recopilaremos las mejores respuestas para un artículo que publicaremos en las próximas horas. ¡Esperamos tus respuestas!