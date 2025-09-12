El Ejército del Aire y del Espacio despliega sus Eurofighter y F-18 para un reto en el golfo de Cádiz
El objetivo es "poner a prueba la eficacia de las tácticas, técnicas y procedimientos propios contra aeronaves tripuladas simuladas y UAS".
El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado en el golfo de Cádiz sus cazas C-15 (F-18 Hornet) y C-16 (Eurofighter Typhoon) con motivo del ejercicio Atlante 25. Los cazas españoles se enfrentarán a un reto inédito hasta el momento: lanzar misiles radáricos activos e infrarrojos sobre blancos aéreos semiautónomos tipo SCRAB II y SCRAB III.
A través de un comunicado, Ejército del Aire y del Espacio ha explicado que "el propósito de estas prácticas es adiestrar a las tripulaciones y al personal especialista, mecánicos y armeros en la instalación, montaje y empleo del armamento aire‑aire; comprobar el estado logístico y operativo de los distintos sistemas de armas empleados; y poner a prueba la eficacia de las tácticas, técnicas y procedimientos propios contra aeronaves tripuladas simuladas y UAS".
En la nota se precisa que para desarrollar estas maniobras "se han desplegado en la Base Aérea de Morón las aeronaves C‑15 y C‑16 de las alas 11, 12, 14, 15 y 46, acompañadas por sus tripulaciones y personal de apoyo, a las que se sumará personal del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) y del propio MACOM".
Por su parte, "el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón, actúa como puesto de mando y control durante la ejecución del ejercicio, coordinando al mismo tiempo el control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional", detalla el Ejército del Aire y el Espacio.
En el comunicado se destaca que más allá de la defensa permanente del espacio aéreo de soberanía nacional, "el Ejército del Aire y del Espacio debe mantener sus unidades preparadas para transferirse a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas o participar en misiones internacionales que se determinen".
En ese sentido, el Ejército del Aire y el Espacio señala que "en la actualidad, cualquier operación conjunta o combinada exige un cierto grado de superioridad aérea en el área de operaciones; por ello es esencial que las tripulaciones se adiestren periódicamente en el tiro real de misiles y se desarrollen tácticas específicas para interceptar y neutralizar drones".