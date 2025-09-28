El bocadillo más premiado y deseado de España está en esta taberna de Madrid y cuesta solo 13 euros

La gastronomía española presume de una tradición rica y variada, donde conviven la innovación y los sabores de siempre. Entre ellos, el bocadillo, presente tanto en la infancia como en la vida adulta, se ha convertido en protagonista de una nueva tendencia que fusiona la sencillez popular con la cocina de autor.

Si hablamos de la capital, es inevitable pensar en el tan famoso y deslumbrante bocadillo de calamares. Ahora, otro competidor se abre paso: el “paquito”, una versión moderna y gourmet que está revitalizando la forma de entender este plato tan cotidiano.

Su origen no está del todo claro, aunque se vincula a la tradición mediterránea, con paralelismos en recetas de países vecinos y por supuesto mediterráneos, como pueden ser Italia, Grecia o Marruecos. Lo que sí es seguro es que el “paquito” rinde homenaje al “pepito” de ternera, sustituyendo la carne por cordero, preferiblemente lechal. A partir de ahí, cada cocinero juega con ingredientes como pimientos, cebolla o queso para darle personalidad.

La última edición de El Mejor Paquito de Madrid ha puesto el listón muy alto. El certamen, impulsado por la interprofesional Interovic, proclamó vencedor a Terzio Bar, que presentó una propuesta firmada por el chef Saúl Sanz: corcheta de cordero marinada en especias, cebolla asada y mahonesa de piparras en un pan cuidadosamente seleccionado.

El secreto, según Sanz, está en el mimo de cada detalle. “Solo con productos de primera y una elaboración sin prisas se consigue un resultado único”, asegura. Una filosofía que resume la esencia de este bocadillo convertido en símbolo de modernidad sin perder su raíz tradicional.

Quien quiera probar el mejor “paquito” de España tendrá que acercarse a la calle General Pardiñas 25, en pleno barrio de Salamanca. Allí, por 13 euros, se sirve el bocadillo que está redefiniendo el lugar del pan con cordero en la gastronomía nacional.