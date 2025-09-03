Unas andaluzas viajan a Madrid, piden un bocadillo en un bar y lo que le sirven es tremendo

La creadora digital Blanca Leria ha viajado a Madrid con familiares, quienes pidieron un bocadillo en un bar y lo que le trajeron no solo les sorprendió, sino que provocaron que estallaran a carcajadas en la terraza del local.

Y no es para menos después de haber grabado el bocadillo que les sirvieron. "Nunca me había reído tanto", ha confesado Blanca en el vídeo publicado en su perfil de TikTok (@blancaleria), y que ha acumulado casi 200.000 visitas y 10.000 'me gusta' (y subiendo).

"Menos mal que hemos pedido bocadillo", decía una de las mujeres que estaban sentadas, que no podía aguantar la risa de ninguna manera. "De aquí comemos todos, eh", expresaba la otra acompañante. El bocadillo era enorme, pero no de ancho, sino de largo, y partiéndolo en varias partes servía perfectamente para dar de comer a toda la mesa.

"Con esto coméis los dos todos los días, por ocho euros", les decían ambas, mientras partían el bocadillo. En cuanto a reacciones, que han sido más de 300, no se han desmarcado de la línea del vídeo: "Yo solo estoy pensando en que si dos tostadas y dos cafés me costaron 12 euros en Madrid, cuánto les habrá costado eso".

"Yo soy madrileña, pido un bocadillo y me ponen ese y me pasa lo que a ellas", respondía la usuaria Marta Abstracto. Una de las respuestas más sonadas ha sido la del usuario Roberto Fernández: "Luego dicen que los andaluces son muy exagerados... Pues los madrileños no nos quedamos atrás".

En otro vídeo, una mujer que llegaba desde el extranjero se vio sorprendida no por lo que servían en los bares de Madrid, sino por los propios lugareños. "Te sientas en una plaza a las 20:30 horas para tomar un cóctel antes de la cena y te das cuenta de que tu 'modo de vacaciones' es simplemente un martes cualquiera para los locales de Madrid", expresaba.