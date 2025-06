El dueño de un restaurante saca el dinero de un bote de propinas, encuentra una nota dentro de un fajo de billetes y la frase que lee le deja petrificado

Chris, un joven de 27 años que dirige el restaurante Jade Hibachi en Charleston, Carolina del Sur, terminó su jornada como cualquier otra: recogiendo y revisando lo que había en el bote de propinas. Pero aquella noche no fue una más. Entre los billetes que los clientes habían dejado, encontró una nota que nada tenía que ver con agradecimientos o buenos deseos. Según ha contado a la revista Newsweek, el hombre que la dejó no llamaba la atención en absoluto. "Era un cliente cualquiera, educado. Incluso diría que simpático", explicó. Había pagado su comida sin dar la menor pista de lo que venía, y al marcharse, sacó todos los billetes de un dólar que llevaba en la cartera y los metió en el bote.

No fue hasta después del cierre cuando Chris se fijó en el detalle. “Había una nota entre los billetes. No creo que quisiera dármela”, aseguró. De entrada pensó que se trataba de algún mensaje que quería mandarle con disimulo, pero en cuanto leyó el contenido se dio cuenta de que no encajaba. Lo que tenía delante era un trozo de papel con una sola frase, escrita a mano, repetida hasta 19 veces. No había firma, ni explicación, ni contexto. Solo esa oración. Atónito, decidió subir la imagen a Reddit y lo que parecía una curiosidad sin más, se viralizó casi de inmediato, con miles de reacciones y teorías.

Una frase repetida 19 veces



Jess, su mujer y compañera en el restaurante, también se quedó helada al ver la nota. “Era un cliente normal. O eso parecía. Solemos tener muchos universitarios, quizá era uno de ellos”, explicó también a Newsweek. En ese local, ubicado en pleno centro de Charleston, están acostumbrados a ver de todo: peleas, coches patrulla, rodajes de series… “Nos han dejado notitas monas con pedidos de DoorDash, pero nada como esto”, añadió.

La frase repetida era: “No vas a ir a la cárcel”. Una y otra vez, como un mantra. En Reddit, las respuestas no tardaron en llegar. Algunos lo interpretaron con humor: “Alguien va a acabar en la cárcel”, bromeó un usuario. Otro apuntó: “La nota era lo único que le mantenía fuera. Ahora que la tiene Chris, el otro va directo al talego”. Pero muchos se lo tomaron más en serio. Algunos apuntaron a una posible técnica de manifestación o pensamiento positivo, como parte de una terapia personal. “Es una forma de reforzar intenciones, como en la ley de la atracción”, comentó un internauta. “Yo hice una igual hace año y medio, y todavía la tengo. Me ayudó a recordar lo que había superado”.

Chris, por su parte, baraja varias posibilidades. “Igual ha hecho algo malo y no para de pensar en que lo pillen. O está en medio de un juicio o algo parecido, y no puede dejar de pensar en eso”, reflexionó. También cree que pueder ser sencillamente una técnica para relajarse. “Quizá lo dejó ahí a propósito, con la esperanza de que dar una propina le traiga buena energía para que funcione eso de manifestar deseos”, añadió.