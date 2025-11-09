El fenómeno de la temperatura ambiente engañosa o por qué tienes frío en casa con la calefacción a 20 grados

Ya estamos en pleno otoño y el frío empieza a asomar con el invierno amenazando con aumentar de forma desorbitada la factura de muchos hogares. Sin embargo, en el interior de las casas se puede producir un fenómeno que puede estar preocupando a más de uno: aunque el termómetro marque más de 20 grados, se sigue sintiendo mucho frío en el interior de las viviendas.

La sensación térmica depende de muchos factores, además de la temperatura indicada en el calefactor. "Los materiales, la humedad y las corrientes de aire desempeñan un papel fundamental en la percepción del confort térmico de una habitación", ha remarcado el medio Truc Mania. Antes que nada, según han asegurado, lo primero que hay que comprobar es el aislamiento.

"En muchas casas, las paredes, las ventanas o el techo permiten que el calor acumulado se escape. Como resultado, aunque el termostato marque 20 grados, las paredes permanecen frías", han explicado. Parades o un suelo mal ailados o ventanas con los cristales simples o los sellos desgastados suelen ser la raíz del problema.

La humedad, según han agregado, es también un factor a tener en cuenta. El aire seco, que a menudo provoca en invierno la calefacción, reduce la percepción del calor al deshidratarse la piel con mayor facilidad. Mientras, una humedad demasiado alta puede enfriar las superficies y las paredes, haciendo que la habitación se sienta más fría de lo esperado. Debido a esto, el medio francés recomienda mantener un nivel de humedad entre el 40 y el 60%.

Ante esto, han dejado también algunos consejos para evitar congelarte en tu propia casa. Unas cortinas gruesas "ayudan a bloquear el frío que entra por las ventanas, especialmente por la noche". Mientras, las alfombras aíslan el suelo y aportan una sensación cálida en los pies.

Las fuentes de calor indirectas, como las velas o una iluminación tenue puede cambiar también la percepción de la habitación. Además, recomiendan optar por vestise con capas y materiales como la lana, que retienen el calor corporal. Antes que nada, sin embargo, conviene revisar bien los radiadores o invertir en un termostato programable.