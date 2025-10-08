Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El futbolista Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual con violencia
El futbolista Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual con violencia

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria considera que "existen indicios y no meras sospechas" de la comisión de dos episodios de agresión sexual.

Ana Beatriz Micó Catalán
El futbolista Rafa Mir, que actualmente juega en el Elche CF, cedido por el Sevilla FC.Ion Alcoba Beitia

El futbolista murciano Rafa Mir, de 28 años, ha sido procesado por un delito de agresión sexual "empleando violencia", ha adelantado Las Provincias. El delantero, actual jugador del Elche CF, cedido por el Sevilla FC, fue detenido en septiembre de 2024 por este caso, momento en el que militaba también como cedido en el Valencia CF.

El procedimiento judicial señala que Mir deberá comparecer a declarar el próximo 13 de octubre, junto a su amigo Pablo Jara, quien también ha sido procesado en la misma causa.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria considera que "existen indicios y no meras sospechas" de la comisión de dos episodios de agresión sexual con empleo de violencia por parte del jugador sobre la denunciante, una joven de 21 años.

Según se recoge en el auto, "el primero en la piscina y un segundo en el cuarto de baño. En ambos casos con acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima le decía que parase, que le soltase y le apartaba".

- Habrá ampliación -

Ana Beatriz Micó Catalán
Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

