El futbolista Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual con violencia

El futbolista Rafa Mir, que actualmente juega en el Elche CF, cedido por el Sevilla FC.

El futbolista murciano Rafa Mir, de 28 años, ha sido procesado por un delito de agresión sexual "empleando violencia", ha adelantado Las Provincias. El delantero, actual jugador del Elche CF, cedido por el Sevilla FC, fue detenido en septiembre de 2024 por este caso, momento en el que militaba también como cedido en el Valencia CF.

El procedimiento judicial señala que Mir deberá comparecer a declarar el próximo 13 de octubre, junto a su amigo Pablo Jara, quien también ha sido procesado en la misma causa.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria considera que "existen indicios y no meras sospechas" de la comisión de dos episodios de agresión sexual con empleo de violencia por parte del jugador sobre la denunciante, una joven de 21 años.

Según se recoge en el auto, "el primero en la piscina y un segundo en el cuarto de baño. En ambos casos con acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima le decía que parase, que le soltase y le apartaba".

- Habrá ampliación -