El mejor centro comercial del mundo costó 20 millones de euros, con 37 tiendas, y es una obra maestra

Al visitar Milán, en Italia, y llegar a la espectacular entrada acristalada de la Galería Vittorio Emanuele II piensas que estás entrando en un museo o en una galería de arte y no en un centro comercial. Con razón, este emblemático edificio de Milán es considerado como uno de los destinos de compras más antiguos y hermosos del mundo.

Este edificio fue finalizado en 1867 y no es sólo es la galería comercial en activo más antigua de Italia , sino también una obra maestra de la arquitectura del siglo XIX. Construida con un coste de 340.000 euros, lo que equivale a unos 20 millones de euros en la actualidad, la dalería cuenta con una imponente cúpula de cristal, una elegante estructura de acero y un espectacular techo abovedado.

Su estilo neorrenacentista combina el arte clásico con la ingeniería moderna, como recuerda una publicación de Express. Son increíbles, además, sus elaborados mosaicos, intrincados diseños de suelos y armoniosos pasillos abovedados. Ha sido calificado como el mejor centro comercial del mundo en TripAdvisor, ya que la esta galería comercial despierta la admiración de todo el que cruza por ella, aunque no pueda disfrutar de hacer alguna compra en ella, cuyas tiendas son exquisitas, como cabía esperar de un lugar así.

De hecho, en total alberga 37 tiendas y boutiques de lujo, como, por ejemplo, las de marcas como Prada, Gucci, Louis Vuitton y Versace. Además, esta impresionante galería de cuatro pisos, con techo de cristal, da a la salida por uno de sus lados, con otro impresionante lugar, una plaza en la que encuentra el famoso Duomo de Milán, la Piazza della Scala, en la que está también la sede del famoso Teatro alla Scala. En cuanto al nombre de esta bonita galería comercial (que fue diseñada originalmente en 1861 y construida por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877), hace referencia al primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel II.